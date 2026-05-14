Trump elogia a Xi Jinping y el líder chino cuestiona si juntos podrán afrontar los desafíos globales

El presidente Donald Trump se esmeró en elogios vertidos hacia su homologo Xi Jinping; mientras que el líder chino adoptó una posición más reservada e incluso cuestionó si juntos estarían dispuestos a afrontar los desafíos globales.

Durante su primer encuentro de trabajo sostenido en Beijing, el republicano de 79 años definió a la reunión con el responsable de la política china como “la cumbre más grande de la historia”.

“Hemos tenido una relación fantástica. Nos hemos llevado bien, y cuando surgieron dificultades, las solucionamos. Yo te llamaba y tú me llamabas, y siempre que teníamos un problema, aunque la gente no lo sepa, lo resolvíamos muy rápidamente.

Vamos a tener un futuro fantástico juntos. Tengo un gran respeto por China y por el trabajo que han realizado”, expresó.

Asimismo, el magnate neoyorquino señaló que el hecho de haber llegado a China acompañado de los responsables de algunas de las compañías más importantes que operan en Estados Unidos tiene como objetivo lograr importantes acuerdos comerciales con China bajo un enfoque de beneficios para ambas partes.

“Tenemos el mejor negocio, el más grande, supongo. El mejor del mundo. Gente increíble, y todos están conmigo.

Les preguntamos a los 30 mejores del mundo. Todos y cada uno de ellos dijeron que sí, y yo no quería al segundo ni al tercero de la compañía, solo quería a los mejores, y están aquí para presentarles sus respetos a ustedes, China, y esperan con interés comerciar y hacer negocios, y será totalmente recíproco por nuestra parte.

Es un honor estar con ustedes. Es un honor ser su amigo. La relación entre China y Estados Unidos va a ser mejor que nunca”, enfatizó.

Xi Jinping preparó un vistoso recibimiento militar para Donald Trump. (Crédito: Mark Schiefelbein / AP)

En contraparte, Xi Jinping optó por ser más reservado y refirió que existen varios asuntos de gran importancia por resolver a nivel global que demandan voluntad para encontrarles soluciones sensatas.

“Actualmente, una transformación sin precedentes en un siglo se está acelerando en todo el mundo, y la situación internacional es fluida y turbulenta. El mundo se encuentra ante una nueva encrucijada”, subrayó.

Acto seguido, el líder chino se refirió a la “Trampa de Tucídides”, concepto geopolítico que describe la peligrosa tendencia a la guerra cuando una potencia emergente amenaza con desplazar a una potencia dominante.

“¿Podrán China y Estados Unidos superar la ‘Trampa de Tucídides’ y crear un nuevo paradigma en las relaciones entre grandes potencias? ¿Podremos afrontar juntos los desafíos globales y brindar mayor estabilidad al mundo? ¿Podremos, en aras del bienestar de nuestros dos pueblos y del futuro de la humanidad, construir juntos un futuro más brillante para nuestras relaciones bilaterales?”, cuestionó.

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