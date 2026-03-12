Mercedes-Benz trae a EE.UU. su nuevo monovolumen eléctrico

Hay vehículos pensados para transportar personas y otros diseñados para que cada viaje se sienta especial. Mercedes-Benz quiere moverse claramente en ese segundo territorio con el nuevo VLE, un monovolumen eléctrico que mezcla espacio familiar con una experiencia digna de una limusina de alta gama.

La marca alemana presentó recientemente este modelo como parte de su nueva estrategia para el mundo de las vans premium. El VLE busca algo más que llevar pasajeros de un punto a otro. Su propuesta apunta a quienes necesitan mucho espacio sin renunciar al confort, la tecnología y el refinamiento que caracteriza a Mercedes-Benz.

Ahora la gran noticia es que este vehículo también tiene planes claros para América, un mercado donde la oferta de monovolúmenes eléctricos de lujo todavía es muy limitada.

Plataforma eléctrica con gran autonomía

El Mercedes-Benz VLE utiliza la nueva arquitectura VAN.EA desarrollada por la marca para su próxima generación de vans eléctricas. Este sistema trabaja con una arquitectura de 800 voltios que permite mejorar la eficiencia energética y acelerar los procesos de recarga.

El modelo incorpora una batería con 115 kWh de capacidad útil, una cifra que le permite alcanzar más de 700 kilómetros de autonomía según el ciclo WLTP. Esa distancia lo convierte en una opción muy interesante para viajes largos o traslados ejecutivos donde las paradas frecuentes no son una opción.

La gama arrancará con dos configuraciones mecánicas. El VLE 300 ofrece 272 caballos de potencia y utiliza tracción trasera, mientras que el VLE 400 4MATIC sube hasta los 409 caballos y suma tracción integral.

Esta versión más potente puede acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 6,5 segundos, un dato sorprendente para un vehículo de estas dimensiones.

La recarga también es uno de los puntos fuertes del modelo. Gracias a su sistema de carga rápida, el VLE puede recuperar hasta 355 kilómetros de autonomía en apenas 15 minutos cuando se conecta a estaciones de más de 400 kW.

Un diseño que mezcla elegancia y practicidad

En el exterior, el VLE apuesta por una estética que combina líneas elegantes con proporciones claramente pensadas para maximizar el espacio interior.

La versión de batalla corta mide 5,3 metros de largo, una dimensión que lo coloca ligeramente por encima de algunos competidores tradicionales del segmento familiar. A pesar de su tamaño, mantiene una buena maniobrabilidad gracias a un radio de giro de 10,9 metros.

Las puertas laterales corredizas con apertura manos libres facilitan el acceso al interior, algo especialmente útil cuando se transportan niños, equipaje o pasajeros en traslados ejecutivos.

El diseño también incorpora ventanillas retráctiles y un área de carga que puede ampliarse hasta alcanzar los 4,000 litros de capacidad.

Además, el vehículo puede remolcar hasta 2,5 toneladas, lo que amplía considerablemente su versatilidad para diferentes usos.

Un interior pensado para viajar con comodidad

El verdadero protagonismo del VLE aparece cuando se abre la puerta y se descubre el interior. El habitáculo puede configurarse con hasta ocho asientos, todos ajustables eléctricamente y desmontables para adaptarse a diferentes necesidades.

En las versiones más completas, los pasajeros pueden disfrutar de funciones de masaje y múltiples configuraciones de confort que transforman los trayectos largos en una experiencia mucho más relajada.

Entre las opciones tecnológicas destaca una enorme pantalla 8K de 31 pulgadas pensada para entretenimiento trasero, acompañada por un sistema de sonido Burmester 3D con 22 altavoces y tecnología Dolby Atmos.

La consola central también suma soluciones interesantes como almacenamiento climatizado, sistema de desinfección UV, carga inalámbrica doble y el conocido sistema de fragancias Air-Balance de Mercedes-Benz.

El asistente MBUX permite que los pasajeros de la segunda y tercera fila ajusten la climatización o participen en videollamadas, algo cada vez más común en vehículos orientados al transporte ejecutivo.

Preparado para su llegada a América

La producción del Mercedes-Benz VLE se realizará en la planta que la marca tiene en Vitoria, España. El modelo se presentará oficialmente ante el público en el Paris Motor Show de octubre de 2026. Las ventas comenzarán hacia finales de este mismo año.

Diversas fuentes dentro de la industria indican que su llegada a América ya está contemplada dentro de los planes de expansión del modelo. Estados Unidos y algunos mercados de América Latina aparecen entre los posibles destinos.

Aunque Mercedes-Benz todavía no confirmó cifras definitivas, todo apunta a que su precio superará los $100,000 dólares, una cifra que lo posiciona claramente dentro del segmento premium.

