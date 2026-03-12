Audi RS 3 Competition Limited, el compacto imposible

La pasión por los motores especiales todavía tiene espacio en la industria automotriz moderna. Audi lo demuestra con una edición muy particular que rinde homenaje a uno de los propulsores más emblemáticos de su historia. Se trata del nuevo RS 3 Competition Limited, una versión que lleva al conocido compacto deportivo a un nivel mucho más radical.

La excusa para esta edición especial es importante. Audi celebra los 50 años de su famoso motor de cinco cilindros, una configuración mecánica que ha acompañado algunos de los modelos más legendarios de la marca alemana.

Para conmemorar ese medio siglo de historia, Audi Sport decidió crear una variante muy exclusiva del RS 3. La producción estará limitada a apenas 750 unidades en todo el mundo, lo que convierte a este modelo en una pieza muy codiciada para fanáticos de la marca y coleccionistas.

Un motor con medio siglo de historia

El corazón del RS 3 Competition Limited es el mismo propulsor que ha definido la identidad de este modelo en los últimos años. Se trata del conocido motor turbo de cinco cilindros y 2,5 litros que Audi ha perfeccionado generación tras generación.

Este bloque desarrolla 400 caballos de fuerza y 369 libras-pie de torque, cifras que permiten a este compacto alcanzar prestaciones propias de autos mucho más grandes y costosos.

La aceleración de 0 a 60 mph se completa en apenas 3,8 segundos y la velocidad máxima llega hasta las 180 mph.

Pero la potencia no es el único elemento que distingue a este motor. El orden de encendido 1-2-4-5-3 produce un sonido muy característico que se ha convertido en una firma acústica de Audi Sport.

El sistema de escape RS Sport con válvulas activas se encarga de amplificar esa personalidad sonora cuando el conductor selecciona los modos Dynamic, RS Performance o RS Torque Rear. En esas configuraciones el motor muestra su lado más agresivo y emocional.

Un chasis diseñado para conducción seria

El RS 3 Competition Limited no se limita a ofrecer más carácter mecánico. También introduce cambios importantes en el comportamiento dinámico del vehículo.

Por primera vez, este compacto incorpora una suspensión coilover ajustable desde fábrica. Este sistema permite modificar varios parámetros para adaptar el auto a distintos escenarios de conducción.

La suspensión ofrece 12 niveles de ajuste para la compresión de baja velocidad, 15 niveles para la compresión de alta velocidad y 16 configuraciones para el rebote.

Gracias a estas posibilidades, el conductor puede modificar la respuesta del vehículo si circula por carretera, si se enfrenta a una ruta de montaña o si decide entrar a un circuito.

El modelo también suma una barra estabilizadora trasera más rígida, frenos cerámicos de alto rendimiento y el sistema RS Torque Splitter, una tecnología que distribuye el par entre las ruedas traseras para mejorar la agilidad en curvas.

Una estética mucho más agresiva

Visualmente, el RS 3 Competition Limited se diferencia con claridad del RS 3 convencional. La parte frontal presenta una parrilla Singleframe más afilada, acompañada por elementos aerodinámicos que refuerzan su carácter deportivo.

Entre ellos aparecen canards de carbono, nuevos splitters y entradas de aire de mayor tamaño.

La fibra de carbono también está presente en las carcasas de los espejos laterales, en los faldones, en el alerón trasero y en el difusor posterior.

Uno de los detalles más llamativos son las llantas de 19 pulgadas terminadas en color oro neodimio. Ese tono genera un contraste muy particular con los tres colores de carrocería disponibles.

Los compradores podrán elegir entre gris Daytona, blanco glaciar mate y verde malaquita.

Interior deportivo con detalles exclusivos

El habitáculo mantiene el enfoque premium típico de Audi, aunque con una atmósfera claramente orientada a la conducción deportiva.

La combinación de negro con detalles en oro neodimio y blanco jengibre crea un ambiente distintivo dentro de la cabina. Los asientos tipo cubo RS están tapizados en cuero y microfibra Dynamic con costuras contrastantes.

Cada unidad incluye una placa numerada que identifica su lugar dentro de la producción limitada, un detalle que refuerza su exclusividad.

También aparecen inserciones en carbono mate y una proyección de luz con el nombre RS 3 Competition Limited cuando se abren las puertas.

El conductor cuenta con el sistema Audi Virtual Cockpit, que muestra información específica para conducción deportiva como fuerzas G, potencia, par motor, presión de neumáticos, temperaturas de fluidos y cronómetro para vueltas rápidas.

Producción limitada y precio estimado

El Audi RS 3 Competition Limited se ofrecerá tanto en carrocería sedán como en la versión Sportback.

Audi planea comercializar esta edición especial en diferentes mercados donde la marca tiene presencia. La producción, como ya se mencionó, estará limitada a 750 unidades en todo el mundo.

Las ventas comenzarán inicialmente en Europa y el precio de referencia ronda los $118,000 dólares. Una cifra elevada para un compacto, aunque el nivel de exclusividad, el motor de cinco cilindros y las mejoras dinámicas hacen que esta versión se posicione como uno de los RS 3 más especiales jamás creados por Audi.

