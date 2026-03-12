Ford refuerza la Super Duty 2027 para trabajos más exigentes

Quien depende de una pick-up para trabajar sabe que no se trata solo de potencia. Lo que realmente importa es la capacidad de adaptarse a cualquier terreno, cargar más y resistir jornadas duras sin perder eficiencia.

Lee también: Funciona: 10 trucos para que la gasolina te rinda mucho más

Con esa lógica, Ford presentó la actualización de su línea Super Duty para el modelo 2027, una familia de camionetas que sigue siendo clave para muchos sectores productivos en Estados Unidos.

Puedes leer: Una Ford Explorer única llegó a manos del Papa León XIV

La renovación llega con una serie de mejoras pensadas para quienes utilizan estos vehículos como herramientas de trabajo. La marca amplió configuraciones disponibles, reforzó sus paquetes todoterreno y sumó más opciones para quienes necesitan moverse en condiciones exigentes.

El objetivo de Ford es bien contundente. Mantener a la Super Duty como uno de los pilares de la llamada economía esencial, aquella que depende de vehículos robustos para tareas en construcción, energía, logística, manufactura y servicios especializados.

Más músculo para terrenos difíciles

Uno de los cambios más relevantes aparece en la versión Tremor. Para el modelo 2027 este paquete todoterreno se expande y ahora podrá equiparse en más versiones de la Super Duty, incluso en el modelo de trabajo XL cuando se combina con el paquete de apariencia STX.

La idea es simple. Llevar la capacidad off-road a más configuraciones dentro de la gama.

El paquete Tremor incorpora neumáticos todoterreno de 35 pulgadas, una suspensión elevada desde fábrica y un diferencial trasero con bloqueo electrónico que mejora la tracción en superficies complicadas. También incluye placas protectoras, control de senderos y el modo de conducción Rock Crawl, pensado para avanzar con precisión sobre terrenos rocosos o irregulares.

Este conjunto convierte a la Super Duty en una herramienta aún más capaz cuando el trabajo exige llegar a zonas donde el camino simplemente desaparece.

Ford Super Duty 2027. Crédito: Ford. Crédito: Cortesía

Una caja más larga para trabajos pesados

Otra novedad interesante es la llegada de la versión Tremor Long Box. Este formato responde a una solicitud frecuente de clientes que necesitaban mayor espacio de carga sin renunciar a las capacidades todoterreno.

La camioneta ofrecerá una caja de 8 pies de largo, lo que la convierte en una opción más práctica para transportar materiales voluminosos o herramientas grandes.

Esta configuración combina cabina doble con una distancia entre ejes de 176 pulgadas y añade la posibilidad de incorporar un tanque de combustible de 48 galones. Esa capacidad extra resulta especialmente útil para quienes pasan largas jornadas en lugares alejados de estaciones de servicio.

Más herramientas para el trabajo duro

Ford también incorpora el nuevo paquete XL Off-Road dentro de la gama Super Duty 2027. Esta opción apunta a quienes necesitan una camioneta funcional y resistente sin llegar a los niveles más costosos de equipamiento.

El paquete suma neumáticos todoterreno de 35 pulgadas, suspensión elevada, diferencial delantero de deslizamiento limitado y diferencial trasero con bloqueo electrónico.

A esto se agregan amortiguadores de alto rendimiento, asistente de giro en senderos, control de avance todoterreno y placas protectoras para la caja de transferencia y el tanque de combustible.

La Ford Super Duty 2027. Crédito: Ford. Crédito: Cortesía

Otro elemento destacado es el cabrestante opcional desarrollado junto a Ford Performance. El sistema Warn ofrece una capacidad de arrastre de hasta 12,000 libras, una herramienta muy útil para rescatar vehículos, mover cargas pesadas o enfrentar situaciones complicadas fuera del asfalto.

Trabajo duro con más confort

Aunque la Super Duty está pensada principalmente para tareas exigentes, Ford también quiere elevar el nivel de comodidad para quienes pasan muchas horas al volante.

Por eso la gama Chassis Cab incorporará por primera vez el nivel de equipamiento Platinum. Esta versión estará disponible en los modelos F-350, F-450 y F-550.

La propuesta incluye acabados interiores más refinados, asientos de cuero, el sistema de infoentretenimiento SYNC 4 y mejoras en conectividad. Todo pensado para ofrecer una experiencia más confortable sin sacrificar la funcionalidad que caracteriza a estas camionetas.

Pedidos a partir de 2026

Ford confirmó que los pedidos de la Super Duty 2027 comenzarán a abrirse en mayo de 2026.

La marca adelantó que los detalles completos sobre configuraciones, equipamiento y precios se anunciarán más adelante ese mismo año, cuando la nueva generación esté lista para iniciar su llegada al mercado.

Seguir leyendo:

¡Brutal! Un Toyota Corolla de los 80 conquista la Mint 400

Cayenne S Electric 2026, el equilibrio eléctrico de Porsche

“Tesla FSD casi me mata hoy”: se armó una nueva polémica