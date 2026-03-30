California celebra el ‘Día de los Trabajadores Agrícolas’ por primera vez

Por primera vez, California celebra este martes 31 de marzo el “Día de los Trabajadores Agrícolas”, tras dejar atrás el día festivo que llevaba el nombre del activista César Chávez en el día de su cumpleaños.

El gobernador Gavin Newsom firmó el jueves 26 de marzo el Proyecto de Ley AB 2156 para cambiar la designación del nombre tras los señalamientos contra el fallecido Chávez, defensor de los derechos civiles de los trabajadores del campo, acusado de abusar sexualmente de mujeres y niñas.

La Legislatura de California aprobó el proyecto de ley con votos de los dos partidos, unos días antes de la fecha en que el estado honraba desde hace 25 años el legado de Chávez.

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El gobernador Newsom firmó el jueves el proyecto de ley en privado en su despacho en Sacramento, sin ningún tipo de ceremonia y sin que su oficina emitiera ningún comunicado de prensa.

La decisión del gobierno de California de cambiar el nombre ocurrió después de que el diario “The New York Times” publicó una investigación que Chávez, fundador del sindicato United Farm Workers (UFW), tuvo décadas de presuntos ataques sexuales contra niñas y mujeres, así como mala conducta sistémica.

Dolores Huerta, aliada de Chávez y cofundadora del UFW, declaró que también fue víctima de Chávez, quien la embarazó en dos ocasiones.

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En el año 2000, California fue el primer estado del país en nombrar el 31 de marzo como el Día de César Chávez, precisamente en el día del cumpleaños del activista y se estableció como feriado.

La Legislatura aprobó en aquel año un proyecto de ley para que el Día de César Chávez sea un día libre oficial, pagado para los empleados estatales; y que además exige que los estudiantes aprendan sobre su legado en el movimiento a favor de los trabajadores agrícolas en California.

En el sur de California, la imagen de Chávez era muy respetada, ya que muchos residentes lo consideraban un héroe de los derechos civiles que defendió la dignidad y el respeto hacia los trabajadores hispanos.

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Después de conocerse los casos de abuso sexual de Chávez, en California se realizan los esfuerzos para retirar el nombre de César Chávez de las calles, las escuelas y los eventos comunitarios en el estado.

En Los Ángeles, la ciudad y el condado de Los Ángeles avanzan en sus respectivos objetivos de cambiar el nombre del activista laboral en avenidas, planteles escolares y espacios públicos.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, firmó el jueves 19 de marzo una proclamación para designar el último lunes de marzo como el “Día de los Trabajadores Agrícolas”, con la intención de renombrar lugares emblemáticos de la ciudad en colaboración con la comunidad y el Ayuntamiento.

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“El movimiento de los trabajadores agrícolas buscaba asegurar los derechos humanos básicos que les eran negados a algunas de las personas que más trabajan en nuestro estado y en todo el país“, declaró la Alcaldesa en un comunicado tras firmar la proclamación.

“Este 30 de marzo, y cada último lunes de marzo en adelante, brindará a los angelinos la oportunidad de reflexionar sobre cómo la lucha de los trabajadores agrícolas ha impulsado a los trabajadores de todo el mundo”, agregó Bass.

La Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles también inició la labor de retirar el nombre de Chávez de calles y edificios públicos.

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“Estas acusaciones son graves y dolorosas, y exigen una respuesta exhaustiva, transparente y que tenga en cuenta el trauma. Se debe creer a las víctimas, brindarles apoyo y tratarlas con dignidad”, expresaron las supervisoras del condado de Los Ángeles Hilda Solís y Lindsey Horvath en una moción.

Los supervisores ordenaron a funcionarios del condado iniciar una auditoría para identificar todos los parques, calles y monumentos que tienen el nombre de César Chávez.

El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) estableció como plazo octubre de 2026 para aprobar los nuevos nombres de las escuelas que actualmente llevan el nombre del fundador de la UFW.

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