Oficial del LAPD acusado de practicar paracaidismo durante baja por discapacidad

Un oficial del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) fue acusado de fraude de seguros después de ser descubierto practicando paracaidismo mientras estaba de baja por discapacidad.

En un comunicado de prensa, la fiscalía del condado de Los Ángeles identificó al agente como Christopher Carnahan, quien sufrió una lesión en el codo mientras estaba de servicio en 2023.

De acuerdo con los fiscales, Carnahan efectuó numerosos saltos en paracaídas en el área de Lake Elsinore y se ejercitó en un gimnasio mientras cobraba su seguro de discapacidad.

“Este caso se trata de honestidad y responsabilidad“, expresó el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, en un comunicado de prensa.

“Alegar una discapacidad total temporal y cobrar prestaciones por discapacidad destinadas a trabajadores mientras llevan a cabo actividades físicamente exigentes, como el paracaidismo, es un delito. Este agente conoce la ley y comprende las normas que ha jurado respetar”, añadió.

En su comunicado, los fiscales mencionaron que los reclamos por lesiones de Carnahan se remontan al 22 de mayo de 2023.

Las autoridades dijeron que Carnahan fue arrestado este miércoles 25 de febrero por detectives de la Unidad de Quejas Importantes, de la División de Operaciones Especiales del LAPD.

“La Unidad está comprometida a investigar agresivamente el fraude y el abuso de beneficios para garantizar la rendición de cuentas, salvaguardar los recursos públicos y defender la integridad del departamento”, dijeron funcionarios del LAPD.

Carnahan, veterano de 18 años en el LAPD, fue arrestado y acusado de dos cargos de fraude de seguro. Permanece bajo custodia con una fianza de $100,000 dólares.

En caso de ser declarado culpable, el oficial de policía podría ser sentenciado a una pena de hasta seis años de prisión.

