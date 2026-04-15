Acude a exhibición de aviones y es detenido por ICE en Yuma

Un inmigrante identificado como Héctor Almenara fue detenido en Yuma, Arizona, durante su asistencia a un espectáculo aéreo realizado en la base militar de la ciudad, mientras se encontraba en proceso de obtener la residencia en Estados Unidos.

El arresto ocurrió el 14 de marzo, cuando acudió a un evento familiar de aviones al que, según su testimonio, publicado por Univision, asistía cada año sin que se registrara presencia previa de agentes de inmigración.

En esta ocasión, personal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) intervino en el lugar.

Trasladado a centro de detención de Eloy

Almenara explicó que presentó su pasaporte a los agentes y señaló que no contaba con visa debido a que se encontraba en trámite de residencia. De acuerdo con su versión, también mostró documentos y recibos relacionados con su proceso migratorio que llevaba en su vehículo.

Tras la detención, fue trasladado al centro de detención de Eloy, donde permaneció alrededor de un mes. Posteriormente, logró obtener su liberación bajo fianza de $6,000 dólares.

El inmigrante afirmó que durante el procedimiento uno de los agentes lo señaló como “criminal”, acusación que rechazó al asegurar que no cuenta con antecedentes penales. También sostuvo que su detención marcó el inicio de una experiencia difícil dentro del sistema migratorio.

Durante su estancia en el centro de detención, Almenara indicó que perdió comunicación con su esposa por varios días y que pudo contactarla hasta llegar a Eloy, así como a su abogado. Además, relató que sus identificaciones fueron destruidas y que recibió un trato que calificó como despectivo.

El caso forma parte de operativos recientes de autoridades federales que han terminado en la detención de miles de inmigrantes e incluso de algunos ciudadanos estadounidenses, según datos reportados durante la actual administración.

En medio de estos procedimientos, la abogada Doralina Luna recomendó a las personas portar siempre documentación migratoria vigente o comprobantes de trámite, como recibos de solicitud o citatorios emitidos por autoridades de inmigración.

La especialista señaló que estos documentos pueden ser clave durante revisiones o retenes, ya que permiten acreditar procesos migratorios en curso.

Tras su liberación, Almenara permanece bajo condiciones de supervisión, con el uso de un brazalete electrónico las 24 horas del día y restricciones de movilidad que limitan su salida del domicilio a una hora diaria durante seis meses, a pesar de no contar con antecedentes criminales y haber ingresado legalmente al país.

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