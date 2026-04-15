Sonia Sotomayor se disculpa con Brett Kavanaugh por sus comentarios sobre detenciones de ICE

La jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos, Sonia Sotomayor, ofreció una disculpa pública este miércoles al magistrado Brett Kavanaugh tras reconocer que sus comentarios recientes sobre un caso de inmigración fueron inapropiados.

En un comunicado, Sotomayor señaló que durante una intervención en la Facultad de Derecho de la Universidad de Kansas hizo referencias a un desacuerdo con uno de sus colegas, pero admitió que el tono utilizado no fue adecuado. También indicó que ya había ofrecido disculpas directamente.

Sotomayor criticó postura de Kavanaugh

La polémica surgió después de que la jueza criticara la postura de Kavanaugh en un caso relacionado con detenciones de inmigrantes en el área de Los Ángeles. En esa intervención, cuestionó una opinión en la que el magistrado sostuvo que las detenciones realizadas por agentes migratorios eran breves y que las personas con estatus legal eran liberadas de inmediato.

Kavanaugh había defendido su posición en una opinión individual, en la que explicó que ciertos factores podían ser considerados por las autoridades para establecer una sospecha razonable sobre la presencia irregular en el país. Entre esos elementos mencionó aspectos que, en conjunto, podrían justificar una detención temporal para verificar el estatus migratorio.

Las declaraciones de Sotomayor llamaron la atención por su carácter directo hacia otro integrante del tribunal, algo poco habitual en el contexto de la Corte Suprema, donde los jueces suelen mantener diferencias en sus opiniones escritas, pero destacan públicamente la relación cordial entre ellos.

En otra aparición posterior ante estudiantes de derecho en la Universidad de Alabama, la magistrada subrayó que, pese a las diferencias, los integrantes del tribunal mantienen buenas relaciones personales y comparten valores humanos, incluso cuando discrepan en casos relevantes.

El tribunal retomará sus actividades esta semana, en medio de expectativas por la emisión de decisiones pendientes en distintos casos.

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