Inmigrantes venezolanos en Miami enfrentan trabas para regresar a su país, denuncian

Un grupo de migrantes venezolanos en Estados Unidos atraviesa una situación poco habitual dentro del flujo migratorio: buscan salir del país y retornar a Venezuela, pero enfrentan múltiples obstáculos que impiden su regreso, de acuerdo con lo publicado por la cadena Univision.

En ciudades como Miami, varios de ellos permanecen en condiciones temporales entre hoteles, refugios y el aeropuerto, mientras intentan concretar vuelos de salida que, en muchos casos, no logran abordar.

Desiste de trámite migratorio

Pedro Intriago es uno de los afectados. Desde un motel en Florida, explicó que su único objetivo es regresar a su país de origen tras un proceso migratorio fallido. Asegura que su prioridad es poder abordar un vuelo de regreso y dejar atrás su situación actual en Estados Unidos.

Casos similares se repiten entre otros migrantes. Jennifer Bravo Leal, llegada desde Dallas, afirmó que su decisión es volver a Venezuela para reunirse con su familia, mientras describe su estancia en Estados Unidos como difícil. Por su parte, Leila Barreto relató que viajó al sur de Florida con la expectativa de resolver su salida, aunque su situación se ha prolongado más de lo previsto.

En varios casos, los intentos de retorno se han visto frenados al llegar a aeropuertos, donde los pasajeros no han podido abordar vuelos internacionales. La principal dificultad no está relacionada con una prohibición directa de salida, sino con la falta de pasaportes vigentes o documentos de viaje aceptados por aerolíneas y autoridades de destino.

Las dificultades para regresar a Venezuela

Pedro Intriago relató que pasó varios días en el aeropuerto esperando autorización para viajar, situación en la que, según su testimonio, recibió información sobre un salvoconducto que posteriormente no fue reconocido, lo que impidió su traslado.

Este tipo de situaciones se ha vinculado a la intervención de intermediarios que ofrecen documentación de viaje, según denuncias de migrantes y organizaciones comunitarias. En algunos casos, estos documentos no son válidos o no aparecen en sistemas oficiales.

La ausencia de representación consular venezolana plenamente operativa en Estados Unidos complica la tramitación de documentos de viaje, lo que obliga a muchos migrantes a depender de gestiones a distancia o de terceros para intentar regularizar su situación.

Organizaciones comunitarias en Miami han reportado un aumento de personas en condiciones de vulnerabilidad, incluyendo familias sin recursos que buscan apoyo humanitario mientras intentan resolver su salida del país.

De acuerdo con testimonios recogidos, algunos de estos migrantes iniciaron procesos de asilo o estuvieron bajo procedimientos migratorios en Estados Unidos antes de decidir abandonar sus casos para regresar a Venezuela.

Sin embargo, abandonar un proceso migratorio no implica una salida automática del país ni la finalización inmediata de los trámites pendientes, lo que puede generar complicaciones administrativas si no se realizan los procedimientos correspondientes ante las autoridades migratorias.

Algunos migrantes también han señalado que factores personales influyen en su decisión de retorno, como la situación familiar en Venezuela o el temor a continuar en el sistema migratorio estadounidense.

El proceso de salida voluntaria existe dentro del sistema migratorio de Estados Unidos, aunque su aplicación requiere coordinación entre autoridades migratorias, aerolíneas y países receptores, lo que no siempre se concreta de forma efectiva.

Mientras tanto, organizaciones en Florida recomiendan a las personas en esta situación buscar orientación legal y apoyo comunitario antes de tomar decisiones definitivas sobre su salida del país.

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