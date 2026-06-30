Marruecos da otra campanada en el Mundial 2026: elimina a Países Bajos y avanza a octavos

Marruecos volvió a demostrar que no está dispuesto a conformarse con una buena actuación en el Mundial 2026. La selección africana eliminó a Países Bajos tras imponerse 3-2 en la tanda de penales, luego de igualar 1-1 en los 120 minutos, para instalarse en los octavos de final.

Después de la sorpresiva clasificación de Paraguay sobre Alemania, los Leones del Atlas protagonizaron otro de los grandes resultados de la fase de dieciseisavos al dejar fuera a una de las selecciones que partían como favoritas para pelear por el título.

Marruecos nunca bajó los brazos y encontró el empate al minuto 90+1

El conjunto dirigido por Mohamed Ouahbi fue protagonista durante gran parte del encuentro y generó las ocasiones más claras desde la primera mitad.

Ayyoub Bouaddi, Achraf Hakimi e Ismael Saibari estuvieron cerca de abrir el marcador, pero el arquero Bart Verbruggen evitó el gol con intervenciones decisivas.

Cuando mejor jugaba el equipo africano, Países Bajos golpeó primero. Cody Gakpo aprovechó un servicio de Crysencio Summerville al minuto 72 para adelantar a los neerlandeses y acercarlos a la clasificación.

¡UN GOL MUY ESPECIAL!



Ante una situación difícil, Cody Gakpo sacó lo mejor de él en cancha y pone en ventaja a Países Bajos. pic.twitter.com/TKTaxOJEow — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 30, 2026

Sin embargo, Marruecos reaccionó en el momento más crítico. En el minuto 90+1, Chemsdine Talbi envió un centro preciso que Issa Diop convirtió en el 1-1 con un certero remate de cabeza para enviar el partido al tiempo extra.

¡ISSA DIOP AL RESCATE DE MARRUECOS!



El defensa remata de cabeza y empata el partido en los últimos minutos. pic.twitter.com/Mcua8ALLD2 — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 30, 2026

Los penales definieron otra sorpresa del Mundial 2026

Durante la prórroga, ambos equipos mantuvieron la intensidad, aunque la oportunidad más clara volvió a ser para Marruecos, con un disparo de Soufiane Rahimi que fue contenido por Bart Verbruggen.

La clasificación se definió desde el punto penal, donde los africanos mostraron mayor efectividad.

El cobro decisivo fue obra de Ismael Saibari, quien convirtió el penal que selló el triunfo por 3-2 y desató el festejo de los Leones del Atlas.

??? DESDE CANCHA: ¡MARRUECOS A OCTAVOS! ???



El penal anotado por Ismael Saibari desató la euforia total de sus compañeros y encendió por completo el Estadio Monterrey. ??? Marruecos enamoró a la afición regia, eliminó a Países Bajos y se va a los Octavos de Final. ?



?? pic.twitter.com/lLPDDHg98X — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 30, 2026

Canadá será el siguiente rival de Marruecos

Con este resultado, Marruecos avanzó a los octavos de final del Mundial 2026, donde enfrentará a Canadá el próximo 4 de julio en Houston.

El conjunto africano llega fortalecido tras eliminar a uno de los candidatos al título y confirma que puede competir de tú a tú con cualquier selección en esta Copa del Mundo.

¡MARRUECOS?? HACE VIBRAR EL ESTADIO MONTERREY! ???



Los Leones del Atlas? eliminaron a Países Bajos?? en penales y agradecieron de rodillas a la afición que pintó de rojo el recinto regiomontano.??



¿Hasta dónde llegarán los africanos en este Mundial 2026? ?



? Sigue la? pic.twitter.com/5oCyN0zQ34 — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 30, 2026

Países Bajos se despide antes de lo esperado

La eliminación representa uno de los golpes más duros de la fase de dieciseisavos para Países Bajos, que no logró sostener la ventaja obtenida en la segunda mitad y terminó cediendo el boleto desde los once pasos.

Con su clasificación, Marruecos mantiene vivo el sueño de seguir sorprendiendo en el Mundial 2026, donde ya se consolidó como uno de los equipos más incómodos del torneo y ahora buscará extender su camino frente a Canadá.

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