Mundial 2026: partidos de hoy 11 de julio en la definición de las semifinales

El Mundial de 2026 ya está en su etapa final. Solo falta conocer cuáles serán los otros dos semifinalistas que acompañarán a Francia y España en esta ronda. Inglaterra y Argentina son los otros dos campeones del mundo que se mantienen en carrera.

El primer partido tendrá como protagonistas a las selecciones de Noruega e Inglaterra. Este duelo será desarrollado en el Estadio Miami.

Noruega llegó a esta ronda tras eliminar a Brasil en los octavos de final del torneo. Erling Haland es el líder goleador de esta selección con siete tantos.

El rival será Inglaterra. El histórico conjunto europeo llegó a estas instancias tras superar a México en los octavos de final del torneo. El Tri no había recibido goles en toda la Copa del Mundo, pero Inglaterra fue capaz de anotarle tres tantos.

Noruega solo ha derrotado a Inglaterra en dos ocasiones en toda su historia. El primer triunfo fue en 1981 en un duelo clasificatorio para el Mundial (2-1); la segunda victoria llegó en 1993 con goles de Øyvind Leonhardsen y Lars Bohinen por las clasificarias europeas al Mundial (2-0).

El otro duelo de la jornada será entre Argentina y Suiza. Este partido se jugará en el Estadio Kansas City. El conjunto de Lionel Scaloni está a dos partidos de jugar una nueva final.

Sin embargo, la selección Albiceleste llega con algunas dudas a estas instancias. En la fase eliminatoria, Argentina ha tenido problemas para superar a las selecciones de Cabo Verde y Egipto. Los sudamericanos han marcado seis goles, pero han recibido cuatro anotaciones en los duelos de eliminación directa.

Por otra parte, la defensa de Suiza ha mejorado con el pasar del torneo. Los suizos habían recibido goles en los primeros tres partidos de la Copa del Mundo. Sin embargo, el conjunto europeo ha dejado su portería imbatida en la fase eliminatoria (2-0 contra Argelia y 0-0 contra Colombia).

Suiza nunca ha podido derrotar a Argentina. Ambas selecciones se han enfrentado en siete ocasiones. Lo máximo que han conseguido los suizos son dos empates (1-1 en 1990 y 1-1 en 2007). Ambos partidos tienen las particularidades de haber sido encuentros amistosos desarrollados en Suiza.

Partidos del Mundial hoy, 11 de julio

Noruega vs. Inglaterra

Horario en Estados Unidos: 17:00 horas ET y 14:00 horas PT.

Transmisión en Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

Argentina vs. Suiza

Horario en Estados Unidos: 21:00 horas ET y 18:00 horas PT.

Transmisión en Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

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