Mundial 2026: cuáles fueron los jugadores de mayor y menor estatura en la Copa del Mundo

El Mundial de 2026 entregó grandes curiosidades. Más allá de los sistemas tácticos, récords y rachas por romper, existen algunos datos que le dieron color a la Copa del Mundo. El físico es un factor importante en los partidos. Conoce cuál fue el jugador más alto y el más bajo en el Mundial.

El físico es un factor a tomar en cuenta en el mundo del fútbol. Las tres posiciones que mayor altura demandan son la defensa, la delantera y la portería. El futbolista más alto de la Copa del Mundo fue un guardameta.

El austriaco Florian Wiegele mira a todos desde arriba en la Copa del Mundo de 2026. El jugador del Viktoria Plzeň tiene una estatura de 2,05 metros.

??? Austria goalkeeper Florian Wiegele (25) is the TALLEST player at the 2026 World Cup. ?



His height is 2.05 m (6 ft 9 in). ? pic.twitter.com/UeiHvgrS3S — EuroFoot (@eurofootcom) June 22, 2026

De hecho, Florian Wiegele es el futbolista de mayor estatura en toda la historia de los Mundiales. El futbolista austriaco superó al portero neerlandés Andries Noppert (2,03 metros en Qatar 2022) y al famoso delantero inglés Peter Crouch (2,01 metros).

Pero no todo es altura. En el fútbol también se necesita agilidad y una buena conducción de balón. Generalmente, los más dúctiles con el balón en los pies son los futbolistas de baja estatura. El futbolista más pequeño del Mundial de 2026 estuvo en Panamá.

Este registro le pertenece al mediocampista César Yanis Velasco. El futbolista de 28 años tiene una estatura de 1,60 metros. El mediocampista panameño es futbolista del CD Cobresal.

?? ¡OBJETIVO CLARO EN PANAMÁ!



??? César Yanis, jugador de la selección canalera, fue claro en la meta que tienen a pesar del grupo complicado en el que están.



?? "No queremos que pase lo que en 2018, queremos llegar a más lejos".



? ¿Hasta dónde llegará Panamá?



?? pic.twitter.com/pImlMg1GCw — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 10, 2026

El futbolista nacido en Ciudad de Panamá ha disputado 54 partidos con el conjunto “Canalero”. Velasco ha podido marcar 5 goles con el conjunto panameño y ha concedido 6 asistencias.

Final de la Copa del Mundo de 2026

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