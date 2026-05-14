Acusan a Kash Patel de manipular arrestos para inflar resultados del FBI

El director del FBI, Kash Patel, enfrenta nuevas acusaciones por presuntamente manipular estadísticas de arrestos para proyectar una imagen de éxito durante su gestión al frente de la principal agencia de investigación del país.

Durante una audiencia en el Senado celebrada esta semana, Patel presumió que el FBI casi duplicó el número de arrestos desde que asumió el cargo y aseguró que la agencia logró capturar a ocho de los diez fugitivos más buscados del mundo en tiempo récord. Sin embargo, agentes actuales y antiguos del FBI sostienen que esas cifras están infladas mediante cambios internos impulsados directamente por su administración.

La información fue revelada por el medio estadounidense MS NOW, que cita a múltiples funcionarios policiales familiarizados con las nuevas políticas internas del FBI.

Según el medio citado, el FBI comenzó a contabilizar como “arrestos propios” detenciones realizadas por otras agencias federales o departamentos de policía locales, siempre que hubiera presencia o apoyo de agentes federales durante los operativos.

FBI habría duplicado cifras con arrestos migratorios

Uno de los ejemplos más señalados involucra operativos migratorios encabezados por agentes de ICE en ciudades como Minneapolis y Memphis. De acuerdo con las fuentes consultadas, miles de detenciones de migrantes fueron agregadas a las estadísticas oficiales del FBI aunque la agencia no encabezó los casos.

“Están inflando las estadísticas y declarando arrestos que antes no habrían declarado”, dijo un funcionario actual del FBI citado en el reportaje.

Otro exfuncionario fue todavía más directo: “Kash está manipulando las cosas para inflar sus estadísticas”.

El portavoz del FBI, Ben Williamson, rechazó las acusaciones y aseguró que las críticas buscan desacreditar el trabajo de las fuerzas del orden. “Las afirmaciones son falsas y buscan desviar la atención del FBI y de esta administración”, declaró.

Patel ha utilizado estos números para defenderse de crecientes cuestionamientos sobre su liderazgo y comportamiento dentro de la agencia. En la audiencia del Senado evitó responder directamente sobre reportes relacionados con supuesto consumo excesivo de alcohol, pruebas de polígrafo a agentes y uso de recursos oficiales para viajes privados.

Manipulación de la lista de los más buscados

El reportaje también señala que el FBI habría alterado la histórica lista de los “Diez Más Buscados” para aparentar resultados extraordinarios.

Según la investigación, varios fugitivos fueron agregados a la lista apenas horas antes de ser detenidos, lo que permitió a Patel presumir capturas rápidas y efectivas.

El caso más llamativo fue el de Samuel Ramírez Jr., acusado de doble homicidio y detenido en Culiacán, México, apenas una hora después de haber sido incorporado oficialmente a la lista.

“Simplemente están nominando a personas que ya están a punto de arrestar”, aseguró un funcionario del FBI citado por el medio estadounidense.

Además de las críticas por manipulación estadística, el FBI atraviesa una fuerte crisis interna. Datos compartidos al mismo medio indican que la agencia perdió alrededor de 2 mil 800 agentes en el último año, una cifra muy superior al promedio histórico de renuncias.

Pese a ello, Patel defendió su administración frente al Senado y afirmó que “la misión nunca ha estado mejor”.

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