Van Hollen publica prueba de alcohol y reta a Kash Patel a mostrar la suya

La tensión política entre demócratas y republicanos en Washington sumó un nuevo episodio luego de que el senador Chris Van Hollen publicara los resultados de una prueba para detectar trastornos relacionados con el consumo de alcohol y retara públicamente al director del FBI, Kash Patel, a hacer lo mismo.

La disputa surgió tras una audiencia en el Senado donde Van Hollen cuestionó a Patel sobre reportes publicados por The Atlantic que señalan presuntos problemas de alcoholismo y dificultades para localizarlo durante jornadas laborales.

Durante la comparecencia, Patel negó categóricamente las acusaciones y calificó el reportaje como “completamente falso”. Sin embargo, sorprendió al aceptar someterse a la prueba AUDIT, utilizada para identificar posibles trastornos por consumo de alcohol.

“Vamos, codo con codo”, respondió Patel durante el intercambio.

Horas después, Van Hollen publicó en redes sociales los resultados de su evaluación y lanzó un nuevo desafío al director del FBI.

“Aquí está la mía. Ahora veamos las suyas”, escribió el senador demócrata.

Un enfrentamiento que pasó del Senado a redes sociales

La confrontación rápidamente escaló fuera del Capitolio y se trasladó a plataformas digitales. Patel acusó al legislador de gastar $7 mil en bebidas alcohólicas durante un evento político, difundiendo documentos financieros relacionados con gastos de campaña.

Van Hollen respondió que el dinero correspondía a un convivio navideño para su equipo y no a recursos públicos.

“¡Me atrapaste! Organicé una recepción navideña para mi personal con dinero de campaña”, ironizó el senador.

You got me, I catered a holiday reception for my staff with campaign — not taxpayer — dollars! Now let's see your receipts. #ReleaseTheTab https://t.co/7fLmCFLYwe — Senator Chris Van Hollen (@ChrisVanHollen) May 12, 2026

El caso se convirtió en tendencia política debido al creciente debate sobre la conducta y desempeño del director del FBI, quien ha estado bajo presión desde que asumió el cargo durante la administración de Donald Trump.

Demócratas exigen mayor supervisión

La polémica comenzó después de que legisladores demócratas solicitaran formalmente que Patel respondiera la prueba AUDIT de 10 preguntas, diseñada para evaluar patrones de consumo de alcohol y posibles afectaciones personales o laborales.

Van Hollen argumentó durante la audiencia que las acusaciones no pueden ignorarse debido a la responsabilidad pública del director del FBI.

“Cuando sus acciones privadas le impiden cumplir con sus deberes públicos, tenemos un gran problema”, declaró el senador.

El FBI no emitió comentarios inmediatos sobre la publicación de los resultados ni sobre si Patel hará pública su evaluación.

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