NBA pospone Timberwolves-Warriors por asesinato de un hombre en enfrentamiento con agentes federales

La NBA tomó la decisión de posponer el encuentro programado para este sábado entre los Minnesota Timberwolves y los Golden State Warriors. La medida responde a una situación de extrema gravedad en Mineápolis, donde un hombre perdió la vida a tiros durante un enfrentamiento con agentes federales. Según informó ESPN y confirmó el periodista Shams Charania, este trágico suceso marca el segundo tiroteo fatal en una semana y el tercero en lo que va del mes que involucra a personal federal en la ciudad.

The Timberwolves-Warriors game in Minneapolis has been postponed by the NBA, sources tell ESPN, in wake of a man shot and killed Saturday in a confrontation with federal agents in the city. It's the second shooting there in a week, third this month, involving a federal officer. — Shams Charania (@ShamsCharania) January 24, 2026

El clima de inestabilidad en la urbe ha obligado a la liga a reprogramar el duelo para la tarde del domingo. Esta decisión busca garantizar que la jornada deportiva no interfiera con los operativos de seguridad ni con la tensa atmósfera que se respira en las calles. Con este ajuste, ambos equipos se verán obligados a jugar un back-to-back, ya que tienen previsto otro enfrentamiento el lunes en la misma sede.

“La decisión se tomó para priorizar la seguridad y la protección de la comunidad de Mineápolis”, dictaminó la NBA a través de un comunicado oficial. La liga, consciente del impacto social de estos eventos, optó por la cautela ante el riesgo de mayores disturbios en una zona que se ha convertido en un punto crítico de confrontación política.

Un conflicto migratorio que escala a la duela

El trasfondo de este aplazamiento es una crisis social que ha ido en aumento. El fallecimiento del hombre este sábado es la segunda muerte registrada en pocos días de un ciudadano a manos de fuerzas federales, bajo el marco de operaciones migratorias ordenadas por el gobierno del presidente Donald Trump. La tensión en Mineápolis ha derivado en choques directos entre manifestantes y las autoridades encargadas de las redadas.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, no tardó en reaccionar con dureza ante los hechos, exigiendo el cese inmediato de las actividades federales. A través de sus redes sociales, Walz expresó su indignación: “Acabo de hablar con la Casa Blanca tras otro tiroteo horrible perpetrado por agentes federales esta mañana. Minnesota está harta. Esto es repugnante. El presidente debe poner fin a esta operación. Que retiren de Minnesota a los miles de agentes violentos y sin entrenamiento. ¡Ahora mismo!”.

I just spoke with the White House after another horrific shooting by federal agents this morning. Minnesota has had it. This is sickening.



The President must end this operation. Pull the thousands of violent, untrained officers out of Minnesota. Now. — Governor Tim Walz (@GovTimWalz) January 24, 2026

Los detalles del incidente son escalofriantes. Un video verificado por cadenas como NBC News muestra a un grupo de agentes enmascarados rodeando a un hombre en el suelo; en las imágenes se observa cómo un oficial lo golpea con la culata de un arma antes de que otro abra fuego. Aunque funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional aseguran que la víctima estaba armada, la identidad del fallecido no ha sido revelada.

Este operativo, que comenzó en enero tras denuncias de malversación de fondos en guarderías de la comunidad somalí, ha sumido a la ciudad en un estado de agitación constante. Mientras las autoridades locales y federales cruzan acusaciones, el baloncesto queda en segundo plano, a la espera de que el domingo el balón pueda finalmente rodar en una Mineápolis que hoy luce blindada y en duelo.



