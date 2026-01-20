Jimmy Butler se despide de la temporada NBA por grave lesión

La temporada de la NBA dio un giro negativo para los Golden State Warriors este lunes por la noche, cuando Jimmy Butler, una de las principales figuras del equipo, sufrió una grave lesión que lo dejará fuera por el resto del curso. El alero se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante la victoria de su equipo por 135-112 frente al Miami Heat, su exequipo, en el Chase Center de San Francisco.

El incidente ocurrió en el tercer período, en una acción que parecía rutinaria. Butler fue a disputar un rebote tras recibir un pase en la pintura y, luego de un choque con Davion Mitchell, cayó de manera aparatosa sobre su rodilla derecha, que se dobló al momento de aterrizar. La imagen fue elocuente: gestos de dolor, el jugador aferrándose la pierna y varios minutos tendido en el suelo antes de poder retirarse.

Aunque inicialmente el cuerpo técnico prefirió ser prudente, la preocupación era evidente. “Estamos preocupados”, declaró Steve Kerr tras el encuentro, antes de conocerse los resultados. “Todos están deprimidos por la lesión”, añadió el entrenador, reflejando el clima que se vivía en el vestuario.

Horas más tarde, la peor noticia se confirmó. Medios nacionales señalaron que Butler sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior, diagnóstico que prácticamente lo descarta para lo que resta de la temporada.

Breaking: Golden State Warriors star Jimmy Butler has suffered a season-ending torn right ACL, sources tell ESPN. pic.twitter.com/WIbPQqubfJ — Shams Charania (@ShamsCharania) January 20, 2026

El impacto deportivo y humano de una baja clave

La ausencia de Butler supone un golpe directo al corazón competitivo de Golden State. En apenas 21 minutos frente a Miami, el alero firmó 17 puntos, con una sólida eficacia de tiro, además de cuatro asistencias y tres rebotes. Antes de ese partido, promediaba 20.1 puntos, 5.6 rebotes y 4.9 asistencias por encuentro, siendo el segundo máximo anotador del equipo, solo detrás de Stephen Curry.

El propio Curry describió con detalle el momento posterior a la caída. “Es curioso que todavía estuviera haciendo bromas mientras estaba en el suelo al más puro estilo Jimmy… Estaba intentando llegar a la línea de tiros libres, dijo que eran dos tiros”, comentó el base, resaltando el carácter competitivo y el sentido del humor de su compañero incluso en medio del dolor.

🎙️ Stephen Curry on Jimmy Butler’s Injury Reaction:



"He was still cracking jokes over there while he was on the ground. In true Jimmy fashion, he's always gonna have a good time no matter what the situation is. I do love that perspective and that part of his personality… even… pic.twitter.com/UeDWELVstM — NBA Base (@TheNBABase) January 20, 2026

Kerr también subrayó lo que representa Butler para el grupo. “Es un alfa. Es uno de esos chicos de la liga que todos en el gimnasio saben que es el tipo”, afirmó. El técnico reconoció que, aunque Golden State tiene profundidad de plantilla, la pérdida de un jugador con esa presencia será difícil de compensar.

Butler necesitó la ayuda de Gary Payton II y Buddy Hield para abandonar la cancha, sin poder apoyar la pierna derecha. La escena fue un anticipo del largo proceso de recuperación que ahora le espera y que obliga a los Warriors, a pocas semanas del cierre del mercado de traspasos, a replantear su estrategia para lo que resta de la campaña.

Más allá del impacto táctico, la lesión de Jimmy Butler deja una sensación amarga en la liga: la de ver a uno de los competidores más intensos y carismáticos fuera de acción justo cuando la temporada entra en su fase más decisiva.



Sigue leyendo:

· Luka Dončić jugará el All-Star Game como el más votado de toda la NBA

· Camiseta de Stephen Curry en Finales NBA fue vendida en $2,45 millones de dólares

· Lakers buscarán ofertas de traspasos hasta cierre del mercado