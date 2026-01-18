Camiseta de Stephen Curry en Finales NBA fue vendida en $2,45 millones de dólares

La camiseta que Stephen Curry utilizó en el sexto partido de las Finales de la NBA de 2022, encuentro en el que los Golden State Warriors sellaron el campeonato frente a los Boston Celtics, fue vendida recientemente por 2,45 millones de dólares en una transacción privada. La prenda corresponde a uno de los momentos más icónicos de la carrera del base, ya que ese triunfo representó el cuarto título de la NBA para Curry y, además, el primer y único premio MVP de las Finales que ha obtenido hasta ahora.

El monto fijó un nuevo récord para una camiseta utilizada por Stephen Curry en un partido oficial. Hasta este momento, la venta más alta relacionada con el jugador se había registrado el verano pasado, cuando Sotheby’s subastó por $1,758 millones de dólares la camiseta que usó en su segundo partido en la NBA, aquel en el que encestó su primer triple como profesional.

La operación fue confirmada Barry Meisel, presidente y director de operaciones de MeiGray Group, la empresa que autentificó la camiseta mediante un análisis fotográfico detallado. Meisel explicó a ESPN que se trata de la única camiseta que Curry usó durante ese sexto partido de las Finales de 2022, un dato clave para elevar su valor dentro del mercado de coleccionistas.

Un mercado en expansión y ventas cada vez más exclusivas

MeiGray Group, reconocida por sus servicios de autenticación y análisis fotográfico, mantiene acuerdos con los Golden State Warriors, Los Angeles Lakers y seis equipos de la NHL. La compañía ya había vendido esta misma camiseta de forma privada hace tres años y medio por $1,7 millones de dólares, lo que refleja el notable incremento de su valor en un período relativamente corto.

“Hemos observado un aumento significativo en los últimos 12 a 18 meses en las ventas privadas de esta magnitud”, afirmó Meisel. “Los artículos de colección se venden por precios mucho mayores que hace unos años, y tanto compradores como vendedores prefieren las transacciones privadas”.

El comprador de la camiseta estuvo representado por Curio Advisors y decidió mantener su identidad en el anonimato, una práctica cada vez más común en este tipo de operaciones de alto perfil. La preferencia por acuerdos privados, según especialistas del sector, responde tanto a razones de confidencialidad como a la posibilidad de negociar directamente sin la exposición pública de una subasta.

Meisel también destacó el rol que cumplen este tipo de piezas dentro de la historia del deporte moderno. “Documentamos, en tiempo real, los hitos y momentos históricos”, señaló. Como ejemplo, recordó una experiencia reciente vinculada al hockey sobre hielo: “El año pasado, autentificamos la camiseta de Alex Ovechkin de su gol número 895, con el que batió el récord de Gretzky; literalmente se la quité de la espalda durante la ceremonia posterior al partido, la autentifiqué y se la entregué a Alex. Dice que está construyendo un museo en Rusia para cuando se retire”.



