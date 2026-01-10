Kevin Durant superó a Wilt Chamberlain y avanza en lista histórica de puntos de la NBA

Kevin Durant continúa escribiendo su nombre entre los más grandes en la historia de la NBA. La noche del viernes, el alero de los Houston Rockets superó a Wilt Chamberlain y se ubicó en el séptimo lugar de la lista histórica de máximos anotadores de la liga, un logro que alcanzó pese a la derrota de su equipo por 111-105 ante los Portland Trail Blazers en el Moda Center.

KEVIN DURANT PASSES WILT CHAMBERLAIN FOR 7th ON THE ALL-TIME SCORING LIST 🤩 pic.twitter.com/rcc0DtcwS2 — NBA (@NBA) January 10, 2026

Durant llegó al encuentro necesitando 15 puntos para dejar atrás a Chamberlain, quien cerró su carrera con 31,419 unidades. El momento histórico se produjo con 7:57 por jugar en el tercer cuarto, cuando el veterano encestó un triple que lo llevó a 31,422 puntos de por vida en la NBA. Por delante en la clasificación solo le resta alcanzar al alemán Dirk Nowitzki, quien ocupa el sexto puesto con 31,560.

Un hito que confirma una carrera de élite

Tras el partido, Durant se mostró reflexivo al hablar de lo que significa este paso en su carrera. “Estar entre los grandes siempre es un honor”, dijo, según AP. “Wilt es alguien a quien estudié y traté de tomar como referencia tanto como pude, un jugador así. Como siempre digo, él estableció un estándar para los jugadores de la NBA y estoy agradecido de alcanzar eso, e inspirado por lo que aportó al juego del baloncesto”.

Houston forward Kevin Durant enters tonight’s game against Portland needing 15 points to pass Wilt Chamberlain for seventh place on the NBA’s all-time scoring list.



The four-time scoring champion is also closing in on sixth, trailing Dirk Nowitzki by 155 points. pic.twitter.com/43ZztDZQgq — NBA Communications (@NBAPR) January 9, 2026

A sus 37 años, Durant atraviesa su temporada número 18 en la liga y mantiene un nivel que lo sigue colocando entre los referentes ofensivos. Ante Portland terminó con 30 puntos y 12 rebotes, una actuación completa que además le permitió superar la barrera de los 8,000 rebotes en su carrera profesional, otro registro que habla de su longevidad y consistencia.

Desde el cuerpo técnico de Houston, el reconocimiento no sorprende. Antes del juego, el entrenador Ime Udoka se refirió al inminente logro de su jugador y fue directo: “No, no me asombra cuando ves su ética de trabajo y lo que hace en el día a día”. Para Udoka, el compromiso y la rutina de Durant explican por qué sigue alcanzando marcas históricas incluso en la etapa final de su trayectoria.

Del lado rival, el respeto también fue evidente. El entrenador de los Trail Blazers, Tiago Splitter, recordó sus primeras impresiones al verlo en Oklahoma City. “Solo un joven Kevin Durant, anotando 30 puntos cada noche, y simplemente sigue haciendo eso, lo cual es increíble”, comentó. “A su edad, por supuesto, probablemente esté al final de su carrera, pero hacer eso cada noche es realmente impresionante”.

Cuando el anuncio del nuevo puesto de Durant en la lista histórica se mostró en las pantallas del recinto, el público de Portland respondió con un cálido aplauso. Splitter incluso se acercó para darle un abrazo, en un gesto que reflejó el respeto generalizado por el logro.

Durant agradeció ese momento con palabras cargadas de emoción. “Estos hitos siempre me hacen reflexionar sobre las personas que me ayudaron a llegar hasta aquí: el camino que recorrí, las situaciones límite y las cosas que pudieron salir mal muchas veces en mi vida”, expresó. “Así que estar aquí, muy, muy agradecido, y Portland es una ciudad con mucha clase por reconocerme en ese momento y honrarme”.

El avance de Durant en la lista histórica no solo confirma su talento, sino también una carrera marcada por la constancia, la disciplina y un impacto que trasciende generaciones en la NBA.



