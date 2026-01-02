Agente de LeBron James descarta traspaso a Golden State Warriors

Los rumores sobre un posible traspaso de LeBron James a los Golden State Warriors volvieron a tomar fuerza en los últimos días, pero su propio agente se encargó de cerrarle la puerta a esa posibilidad. Rich Paul fue tajante al referirse a cualquier escenario que implique la salida del astro de Los Angeles Lakers rumbo a la Bahía, en medio de especulaciones impulsadas desde distintos espacios mediáticos de la NBA.

Durante el episodio del jueves del Game Over con Max Kellerman y Rich Paul —citado por Julian Ojeda de ClutchPoints.com—, Kellerman mencionó versiones difundidas por Bill Simmons, de The Ringer, que apuntaban a que Golden State tendría la capacidad financiera para concretar un intercambio por James. Incluso se planteó una hipotética operación que enviaría a LeBron a los Warriors a cambio de Jimmy Butler, una idea que rápidamente fue desestimada por Paul.

El agente no dejó margen para interpretaciones y respondió de forma directa ante la consulta: “Porque no me gusta entrar en eso. No va a suceder. Entonces, ¿por qué estamos hablando de cosas que no van a suceder?”. Con esa declaración, Paul buscó cortar de raíz una narrativa que lleva tiempo circulando alrededor del futuro de James.

Rumores persistentes y un vínculo que ilusiona

No es la primera vez que se menciona a los Warriors como posibles interesados en LeBron James. En agosto, Jake Fischer, de The Stein Line, también citado por Ojeda, informó que Golden State había contactado a los Lakers “en múltiples ocasiones” durante un período de 18 meses con la intención de emparejar a James con Stephen Curry.

La expectativa de verlos juntos no es casual. LeBron y Curry compartieron equipo por primera y única vez en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde fueron piezas clave para que Estados Unidos conquistara la medalla de oro en el torneo masculino de baloncesto. A pesar de ser los jugadores más veteranos del plantel, ambos destacaron: James fue elegido MVP del certamen y Curry anotó tiros decisivos tanto en las semifinales ante Serbia como en la final frente a Francia.

Sin embargo, trasladar esa sociedad al plano de la NBA parece cada vez más complicado. James, con 41 años, es el jugador de mayor edad en la liga y atraviesa un tramo distinto de su carrera. Se perdió el inicio de la temporada 2025-26 debido a una ciática y, desde su regreso, no ha mostrado su nivel dominante habitual. En 15 partidos, promedia 20,3 puntos por encuentro, la cifra más baja de toda su trayectoria.

Ese contexto podría llevar a pensar que los Lakers escucharían ofertas, pero el peso histórico de LeBron en la franquicia y su permanencia en Los Ángeles durante los últimos ocho años refuerzan una relación marcada por la lealtad. Además, la organización angelina aún apuesta por ver hasta dónde puede llegar el dúo conformado por James y Luka Dončić, con la esperanza de que esa combinación todavía tenga margen para llevar un campeonato más a la ciudad.



