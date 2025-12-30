Luka Dončić lidera votos para All-Star: LeBron James y Austin Reaves en el top 10

Luka Dončić volvió a colocarse en el centro de la conversación de la NBA. En el arranque de la temporada, ningún jugador ha captado más la atención de los aficionados que el esloveno de los Dallas Mavericks, quien encabeza los primeros resultados de la votación de fanáticos para el Juego de Estrellas. Junto a él aparece Giannis Antetokounmpo como el líder del Este, confirmando el peso que las grandes figuras internacionales tienen hoy en la liga.

De acuerdo con la información difundida el lunes por el periodista de ESPN, Shams Charania, Dončić domina la votación en la Conferencia Oeste. Detrás de él se ubican Nikola Jokić, Stephen Curry, Shai Gilgeous-Alexander y Victor Wembanyama, en un listado que refleja tanto experiencia como juventud. En el Este, Antetokounmpo aparece al frente, superando a Tyrese Maxey, Jalen Brunson, Cade Cunningham y Donovan Mitchell.

La presencia de jugadores de Los Angeles Lakers también destaca en estos primeros cortes de votación. LeBron James y Austin Reaves figuran dentro del top 10 general, lo que vuelve a subrayar el peso mediático de la franquicia angelina y la conexión que ambos mantienen con los aficionados, incluso en un contexto de competencia cada vez más globalizada.

Un All-Star con formato renovado y sello internacional

El Juego de Estrellas de esta temporada se disputará el próximo 15 de febrero en el Intuit Dome, la nueva casa de Los Angeles Clippers. Además de la sede, el evento tendrá un formato completamente distinto al tradicional enfrentamiento entre la Conferencia Este y la Conferencia Oeste.

La NBA anunció en noviembre que el All-Star Game contará con dos equipos integrados por jugadores de Estados Unidos y un tercer equipo compuesto por estrellas internacionales. Los tres se enfrentarán en un torneo todos contra todos, con cuatro partidos de 12 minutos cada uno. Tras esa fase, los dos equipos con mejor récord avanzarán al duelo por el campeonato, y en caso de empate, el criterio de desempate será la diferencia de puntos.

Pese a este cambio estructural, la elección de los titulares se mantendrá bajo el esquema habitual. Cinco jugadores por conferencia serán designados como titulares mediante una combinación de votos de los aficionados (50 por ciento), de los propios jugadores (25 por ciento) y de los medios de comunicación (25 por ciento). Los suplentes, en tanto, serán seleccionados por los entrenadores de la liga.

Cada equipo contará con al menos ocho jugadores, y el comisionado Adam Silver tendrá la facultad de elegir All-Stars adicionales si es necesario para completar los rosters.

Al observar la tabla actual de votación, el desafío para los equipos estadounidenses resulta evidente. Dončić, Antetokounmpo, Jokić, Gilgeous-Alexander y Wembanyama figuran entre los cinco más votados de sus respectivas conferencias y formarían parte del conjunto internacional. Entre ellos están, además, los dos líderes absolutos de la votación.

La profundidad de talento estadounidense podría equilibrar el escenario, pero el All-Star 2025 promete reflejar una realidad cada vez más clara: muchas de las principales estrellas de la NBA provienen de fuera de Estados Unidos, y esta vez, compartirán equipo en el mayor escaparate de mitad de temporada.



