Lakers no son candidatos al título NBA, dice agente de LeBron James

Rich Paul, agente de LeBron James, dejó claro que no ve a Los Angeles Lakers como un equipo capaz de pelear por el campeonato esta temporada. Su afirmación llegó durante el primer episodio del podcast Game Over with Max Kellerman and Rich Paul, donde habló abiertamente sobre el presente del equipo en un momento clave de la carrera de James, quien está a punto de cumplir 41 años y podría estar viviendo su última campaña en la NBA.

Paul fue directo al señalar que, desde su perspectiva, los Lakers no tienen el talento suficiente para competir al máximo nivel. “No creo que los Lakers sean lo suficientemente buenos para ser contendientes en este momento”, dijo. Y fue más allá al agregar que no cree que el equipo tenga lo necesario para llegar tan lejos. “No creo que tengan lo necesario para llegar a las Finales de la Conferencia Oeste. No creo que tengan lo suficiente para competir de verdad, desde esa perspectiva”.

Estas declaraciones contrastan con lo que el propio Paul expresó en junio, cuando afirmó a través de un comunicado enviado a ESPN que LeBron “quiere competir por un campeonato” y que “quiere hacer que cada temporada que le queda cuente”. En aquel entonces también señaló: “Él sabe que los Lakers están construyendo para el futuro. Lo entiende, pero valora una posibilidad realista de ganarlo todo… Queremos evaluar qué es lo mejor para LeBron en esta etapa de su vida y carrera”.

Entre el futuro de LeBron y un roster con dudas

Durante el podcast, Kellerman le preguntó si James podría estar jugando en otro equipo antes de que termine la temporada. Paul respondió de inmediato: “No”. Y remató con una pregunta retórica: “¿A dónde va a ir?”. El debate luego giró hacia la posibilidad de que LeBron considerara un cambio a los New York Knicks si alguien lograra convencerlo de renunciar a su cláusula de no cambio. Paul reconoció el potencial impacto del jugador: “Es decir, escucha, definitivamente los hace mejores. Te concedo eso”.

Mientras tanto, LeBron se acerca a la agencia libre para el verano de 2026, cuando expire su opción de jugador por $52,6 millones de dólares para la temporada 2025-26. La campaña actual no ha sido sencilla: ya se perdió 16 juegos por lesiones y, cuando ha estado disponible, registra 16.1 puntos por partido, la cifra más baja de su carrera. Aun así, los Lakers tienen marca de 6-1 con él en cancha.

Con este panorama, la gerencia de Los Ángeles podría buscar refuerzos en el mercado de traspasos para acompañar de mejor manera a Luka Dončić —la referencia ofensiva del equipo— en caso de que James deba ausentarse más adelante. Según el insider Jake Fischer, algunos jugadores de los Pelicans podrían estar disponibles, ya que distintas franquicias consideran que New Orleans tiene “algún tipo de disposición” para escuchar ofertas por Herb Jones y Trey Murphy.

El tiempo apremia para los Lakers, y la postura de Rich Paul añade más presión a una temporada ya cargada de incertidumbre.



