Excampeón de la NBA con Lakers se lanza a elecciones de las Bahamas

Rick Fox, tres veces campeón de la NBA con Los Angeles Lakers, anunció que competirá por un escaño legislativo en las Bahamas durante las elecciones generales del próximo año. El exalero, de 56 años, dio a conocer su decisión a través de una publicación en Facebook, donde explicó que tomó el paso después de escuchar las preocupaciones de la ciudadanía.

“Usted ha compartido que desea más transparencia, una economía moderna que priorice la asequibilidad y la seguridad, y un país donde la oportunidad sea nuestra realidad, no solo una promesa”, escribió Fox, quien nació en Toronto, creció en las Bahamas y posee doble ascendencia canadiense y bahameña.

Entre la política local y su legado deportivo

La candidatura surge en un momento clave para el país caribeño. Las Bahamas enfrentan investigaciones por casos de corrupción de alto perfil, un aumento en la llegada irregular de personas que intentan entrar al territorio y el impacto prolongado del huracán Dorian, cuya devastación en 2019 dejó daños estructurales que aún se están reparando.

Fox, reconocido por su papel en el histórico equipo angelino liderado por Kobe Bryant y Shaquille O’Neal bajo la dirección de Phil Jackson, también tuvo una destacada etapa en los Boston Celtics. Fue All-Rookie en 1991-92 y, en la temporada 1996-97, recibió votos para el premio Defensor del Año, lo que cimentó su reputación como jugador confiable a ambos lados de la cancha.

Su retiro definitivo llegó poco después de que los Lakers lo enviaran a Boston en un intercambio que incluyó a Gary Payton y una selección de primera ronda, a cambio de Chucky Atkins, Jumaine Jones y Chris Mihm. Aunque regresó a los Celtics, la franquicia lo separó antes del inicio de la temporada.

Además del baloncesto, Fox incursionó en el mundo de los esports. En 2015 cofundó Echo Fox, organización con la que adquirió una franquicia en la League of Legends Championship Series (LCS) de Norteamérica, parte del circuito competitivo más prestigioso del videojuego. Eventualmente dejó el proyecto, pero su participación marcó uno de los primeros grandes ingresos de figuras deportivas al ecosistema competitivo.

Ahora, Fox busca abrirse paso en la vida pública de su país natal. Su mensaje inicial apunta a conectar con ciudadanos preocupados por el futuro económico y la estabilidad institucional del archipiélago. Su campaña, según adelantó, se centrará en propuestas para modernizar la economía y fortalecer la confianza en las instituciones.



