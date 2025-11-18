LeBron James compara a Stephen Curry con Shohei Ohtani

LeBron James volvió a dejar clara su admiración por Stephen Curry. Durante el más reciente episodio del podcast Mind the Game, el jugador de los Lakers analizó por qué considera al base de los Golden State Warriors como el mejor tirador en la historia de la NBA. En medio de la explicación, hizo una comparación inesperada: puso a Curry en un nivel de versatilidad ofensiva similar al que Shohei Ohtani muestra en el béisbol.

James relató que, días antes, conversaba con amigos sobre la actuación histórica de Ohtani en el Juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, cuando el japonés conectó tres jonrones y ponchó a diez bateadores en la misma noche. Ese punto fue el inicio del paralelismo.

“Si les enviara un mensaje diciendo que un jugador ponchó a 10 bateadores en la NLCS, ustedes dirían: ‘Vaya, fue un gran juego para ese lanzador, wow’. Y si luego enviara otro mensaje diciendo que en ese mismo juego, otro jugador conectó tres jonrones… El mismo jugador hizo eso. Él hizo ambas cosas”, relató James al explicar cómo Ohtani puede dominar un partido en múltiples facetas.

A partir de ahí conectó la idea con Curry. Para James, lo que vuelve tan peligroso al base de Golden State es que también puede vencer defensas desde distintos ángulos. “Lo que hace a Steph uno de los jugadores más peligrosos de todos los tiempos es el hecho de que vas a recibirlo de muchas maneras diferentes”, afirmó antes de describir varios escenarios: transición, tiro tras pantalla, acciones sin balón o movimientos rápidos para recuperar la posesión después de soltarla.

James destacó además que Curry no teme ceder el balón. “Steph dice: ‘Voy a soltar el balón’. Y el balón me va a encontrar, porque la energía, la energía que voy a generar para nuestro equipo y el temor del rival… eso lo convierte en el mejor tirador de todos los tiempos y en una de las mayores amenazas en la historia de la NBA”, comentó.

El rendimiento actual de Curry respalda la postura de LeBron. A sus 37 años, el guardia promedia 27.4 puntos por partido con un 45.8 % de efectividad en tiros de campo, mientras los Warriors mantienen marca de 9-6 y una racha activa de tres victorias. Sus números históricos también refuerzan la etiqueta: 42.3 % en triples de por vida, líder absoluto en triples por partido (4.0) y primero en porcentaje de tiros libres (91.2 %).

La conversación también tocó el futuro olímpico de ambas estrellas

El episodio dejó otro titular relevante. James confirmó que no participará en los Juegos Olímpicos de 2028 en Los Ángeles, reconociendo que los triunfos contra Serbia y Francia en París 2024 fueron un cierre perfecto para su etapa con la selección. “No podemos superar lo que acabamos de hacer. ¿Cómo vamos a superar esos últimos dos juegos? Y el momento… no podemos superar esos dos juegos. Literalmente jugamos contra Francia en París en la final”, explicó.

Curry, por su parte, fue más abierto, aunque igualmente cauto. “Nunca digas nunca, pero lo dudo muchísimo”, expresó respecto a su posible presencia en 2028. El guardia ya había comentado que solo consideraría asistir si su cuerpo se lo permite.

Ambas figuras conquistaron el oro en París, en una experiencia que los aficionados esperaban desde hace años: verlos juntos más allá de un Juego de Estrellas. Y aunque muchos querrían repetir esa dupla en el escenario olímpico, todo indica que su única participación conjunta quedará como un recuerdo dorado de 2024.



