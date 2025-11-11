Dallas Mavericks despiden a Nico Harrison, el gerente que envió a Doncic a los Lakers

Los Dallas Mavericks despidieron este martes al director general Nico Harrison, el hombre que en febrero desató una tormenta en la NBA al enviar al esloveno Luka Doncic, emblema y alma del equipo, a Los Angeles Lakers a cambio de Anthony Davis. La decisión fue anunciada mediante un comunicado oficial de la franquicia, que también confirmó a Matt Riccardi y Michael Finley como los nuevos encargados de las operaciones de baloncesto.

El movimiento llega tras meses de tensión y frustración en Dallas. Desde aquel intercambio, la relación entre la afición y la directiva se fue deteriorando rápidamente. Los seguidores nunca perdonaron que Harrison dejara ir al jugador más determinante de la historia reciente del equipo, y el ambiente en el American Airlines Center se volvió hostil.

“Esta decisión refleja nuestro compromiso para construir un equipo que compita por el título, uno que esté a la altura de nuestros jugadores, nuestros colaboradores y, sobre todo, nuestros aficionados”, escribió el dueño de los Mavericks, Patrick Dumont, en una carta dirigida a los seguidores del equipo.

El despido no sorprendió a nadie. Dallas acumula ocho derrotas en sus primeros once partidos de la temporada, incluida una dolorosa caída en casa ante los Milwaukee Bucks el lunes. En ese encuentro, gran parte del público coreó el despido de Harrison, un gesto que reflejó el hartazgo de una hinchada que siente que la dirigencia traicionó la identidad del equipo.

Una gestión marcada por decisiones arriesgadas

Harrison había llegado a los Mavericks en junio de 2021, tras más de dos décadas en la división de baloncesto de Nike, donde cultivó relaciones con figuras como Michael Jordan y Kobe Bryant. Su perfil innovador y su conocimiento del negocio lo convirtieron en una apuesta atractiva para modernizar la gestión del equipo.

Durante su mandato, los resultados fueron mixtos. Bajo su dirección, Dallas alcanzó la final del Oeste en 2022 y las Finales de la NBA en 2024. Aquel avance se debió en parte a movimientos audaces como la incorporación de Kyrie Irving, así como los fichajes de P.J. Washington y Daniel Gafford, que dieron nueva vida al conjunto texano.

Pero todo cambió en febrero de 2025. Harrison decidió traspasar a Doncic —el jugador que había devuelto la ilusión a la franquicia— a cambio de Anthony Davis. La apuesta pretendía crear una estructura más equilibrada, pero terminó generando un colapso deportivo y emocional. Mientras Doncic se consolidó como figura dominante en los Lakers, promediando 37 puntos, nueve rebotes y nueve asistencias por partido, los Mavericks se hundieron en la tabla.

La suerte del draft tampoco alcanzó para revertir la situación. Dallas obtuvo el número uno y seleccionó a Cooper Flagg, estrella universitaria de Duke, pero ni su talento ha logrado detener la caída.

El despido de Harrison simboliza el final de un ciclo breve y turbulento, uno que pasó de rozar la gloria a quedar marcado por una de las decisiones más controvertidas en la historia reciente de la franquicia.



