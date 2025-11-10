Luka Doncic brilla con 38 puntos para nueva victoria de Lakers

Los Angeles Lakers se reencontraron con la victoria este lunes al imponerse 121-111 sobre los Charlotte Hornets, guiados por una brillante actuación de Luka Doncic. El esloveno, con 38 puntos, lideró el ataque y marcó el ritmo de un equipo que busca consolidarse en los primeros puestos del Oeste.

Doncic convirtió 14 de sus 28 tiros de campo, acertó cinco triples y sumó seis rebotes y siete asistencias en 38 minutos. Fue una actuación completa que compensó la ausencia de LeBron James, todavía fuera por molestias en el nervio ciático.

El triunfo llegó como respuesta inmediata tras la derrota del sábado ante los Atlanta Hawks, cuando JJ Redick decidió dejar a Doncic en el banquillo durante el último cuarto con el marcador ya sentenciado. Esta vez, el entrenador permitió que su estrella tomara el control, y el resultado fue una victoria convincente.

LeBron se prepara para su histórico regreso

Mientras el equipo mantiene el pulso competitivo, LeBron James continúa su recuperación y dará un paso importante esta semana. El jugador de 40 años practicará con los South Bay Lakers, filial del equipo angelino en la G League, como parte de su preparación para volver a la duela.

“Literalmente está practicando con South Bay hoy”, comentó Redick antes del encuentro ante los Hornets. Sin embargo, el equipo aclaró más tarde que el entrenamiento será más adelante en la semana, ya que la filial no tuvo actividad el lunes.

James aún no ha entrenado ni disputado minutos esta temporada debido a su dolencia, y el cuerpo técnico ha evitado establecer una fecha para su regreso. Desde el inicio del campamento de entrenamiento, el jugador no ha ofrecido declaraciones extensas sobre su estado físico.

Los Lakers mantienen un balance de ocho victorias y tres derrotas, un registro que resulta meritorio considerando las ausencias de figuras clave como el propio James, Doncic —que se perdió un par de partidos— y Austin Reaves, quien volvió este lunes tras una lesión en la ingle y aportó 24 puntos.

“El hecho de que él entiende el juego como todos saben, hace que su regreso sea fácil”, señaló Reaves. “Estoy seguro de que ha estado analizando los primeros once partidos y sabrá exactamente cómo ayudarnos cuando vuelva”.

En tanto, los Hornets tuvieron como figura a Miles Bridges, autor de 34 puntos, pero no contaron con LaMelo Ball. El conjunto angelino continuará su gira por el Este con el objetivo de mantenerse en la senda ganadora antes de regresar a casa para enfrentar a Utah el 18 de noviembre.

Cuando LeBron James finalmente vuelva a pisar la cancha, romperá el récord de más temporadas disputadas en la NBA, con 23. Un hito que reafirma su vigencia y su legado en el baloncesto estadounidense.



Sigue leyendo:

· Lenny Wilkens, leyenda del baloncesto, falleció a los 88 años

· NBA Europa: De qué se trata, países participantes y posible fecha de lanzamiento

· Mark Walter es el nuevo dueño de los Lakers: NBA aprobó la venta