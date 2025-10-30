Mark Walter es el nuevo dueño de los Lakers: NBA aprobó la venta

La Junta de Gobernadores de la NBA aprobó este jueves de manera unánime la venta de los Lakers a Mark Walter, en una operación valorada en $10,000 millones de dólares y que, según ESPN, el empresario concretó inmediatamente después.

“Mark Walter tiene una larga asociación con nuestras ligas, habiendo servido como propietario minoritario de los Lakers y como el propietario principal de las Sparks de la WNBA durante más de una década”, señaló en un comunicado el comisionado de la NBA, Adam Silver.

El pasado junio, Walter llegó a un acuerdo con la familia Buss —propietaria del equipo desde 1979— para adquirir la mayoría de las acciones de la franquicia a cambio de $10,000 millones de dólares. Ningún otro equipo de la NBA había mantenido el mismo grupo propietario durante tanto tiempo.

Cabe recordar que la venta de una franquicia de la NBA requiere la aprobación tanto del comisionado como de la Junta de Gobernadores.

La liga añadió que la familia Buss conservará una participación en el equipo y que Jeannie Buss continuará ejerciendo como gobernadora de los Lakers durante al menos cinco años tras completarse la transacción.

Walter también posee inversiones en el Chelsea y en la PWHL, la liga femenina de hockey sobre hielo en Estados Unidos.

Desde 2021, el empresario ya controlaba el 21 % de los Lakers y tenía derecho preferencial para igualar cualquier oferta por la franquicia.

Jerry Buss adquirió el equipo en 1979 por $67.5 millones de dólares, en una operación que incluía a los Los Angeles Kings de la NHL y el antiguo estadio Los Angeles Forum.

Tras el fallecimiento de Buss en 2013, el control de la organización pasó a sus hijos, con Jeanie Buss asumiendo el liderazgo.

Bajo la gestión de la familia Buss, los Lakers conquistaron 11 de sus 17 títulos de la NBA, consolidándose como la franquicia más exitosa del periodo.

