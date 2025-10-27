Lakers ganan sin Doncic, pero con un gran Austin Reaves

Austin Reaves se puso la capa de héroe en la victoria de Los Angeles Lakers 127-120 ante Sacramento Kings, que no contó con Luka Doncic por lesión.

Reaves anotó 51 puntos (12 de 22 en tiros de campo, 6 triples y 21 de 22 desde la línea de libres), 10 rebotes y 9 asistencias.

El base de los Lakers se convirtió en el cuarto jugador en los últimos 40 años con al menos 50 puntos, 11 rebotes y nueve asistencias en un juego, uniéndose a Doncic, Russell Westbrook (dos veces) y James Harden (dos veces).

La última vez que un jugador de los Lakers tuvo más de 50 unidades, más de 11 rebotes y más de nueve asistencias fue el 13 de febrero de 1963, cuando Elgin Baylor anotó 50 tantos, 15 rebotes y 11 asistencias contra los Celtics de Boston.

DeAndre Ayton tuvo 22 puntos y 15 rebotes para los Lakers. Rui Hachimura anotó 18 unidades.

Por Sacramento, Zach LaVine anotó 32 puntos para liderar a seis jugadores en cifras dobles para los Kings.

DeMar DeRozan anotó 21 tantos, Domantas Sabonis tuvo diez y 14 rebotes, mientras que Dennis Schroder agregó 18 unidades y 12 asistencias.

Lakers deberán arreglarse sin Luka Doncic

Luka Doncic, quien venía de anotar 49 puntos, se perderá al menos una semana de temporada por un esguince en uno de sus dedos.

Tras perderse el partido ante los Kings, el esloveno también se perderá el del lunes contra los Portland Trail Blazers, el del miércoles contra los Wolves, el del viernes contra los Memphis Grizzlies y el del domingo contra los Miami Heat.

Se espera que sea reevaluado en aproximadamente una semana, según los Lakers.

Es otro golpe para Los Ángeles, que no espera tener a LeBron James (ciática) de regreso hasta mediados de noviembre.

Este lunes regresan a casa para recibir a los Portland Trail Blazers, equipo que está sumergido en el escándalo de apuestas tras el arresto de su entrenador Chauncey Billups.

