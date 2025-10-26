Malas noticias para Lakers: Luka Doncic de baja por lesión

El inicio de temporada de Los Angeles Lakers ha recibido un golpe importante. Luka Doncic, su figura estelar ante la ausencia de LeBron James, estará fuera al menos una semana tras sufrir un esguince en el dedo de la mano izquierda y una contusión en la pierna izquierda, según informó la cadena ESPN y confirmó el equipo angelino.

Obtén 20% de descuento en las transmisiones de la UEFA Champions League en español por DAZN.

La lesión se produjo durante la victoria ante los Minnesota Timberwolves, en la que Doncic brilló con 49 puntos pese a haberse torcido el dedo en los primeros minutos.

Antes de eso, había sumado 43 puntos en la derrota frente a los Golden State Warriors en la noche inaugural, dejando claro por qué su llegada generó tanta expectativa entre los fanáticos angelinos.

Breaking: Luka Doncic is out for at least one week with a left finger sprain and lower left leg contusion, per @ShamsCharania. pic.twitter.com/GWwDrmR5IO — ESPN (@espn) October 26, 2025

JJ Redick pide calma y juego en equipo

El entrenador de los Lakers, JJ Redick, reconoció la dificultad de perder al jugador más determinante del equipo en ataque. “Obviamente estás perdiendo a un jugador que crea una ventaja en cada posesión en el lado ofensivo. Esa es la parte más difícil. Tenemos que ser conscientes del personal y tenemos que hacer todo con ritmo”, declaró Redick a los periodistas antes del juego en Sacramento.

Doncic será reevaluado en aproximadamente una semana, aunque su baja llega en un momento complicado para el conjunto angelino. En los próximos nueve días, los Lakers disputarán seis partidos, entre ellos ante Sacramento, Portland, Minnesota, Memphis y Miami, lo que pondrá a prueba la profundidad del plantel.

La ausencia del esloveno se suma a la de LeBron James, quien continúa recuperándose de problemas de ciática y no volvería antes de mediados de noviembre. Esta doble baja deja a los Lakers sin sus dos principales referentes ofensivos en un arranque de temporada clave para consolidar su nuevo proyecto.

Austin Reaves, llamado a asumir el liderazgo

Con Doncic y LeBron fuera, Austin Reaves emerge como la principal esperanza ofensiva. El joven escolta ha anotado 51 puntos en los dos primeros juegos y tendrá la tarea de sostener la producción del equipo mientras las estrellas se recuperan.

Redick insistió en que el grupo deberá encontrar soluciones colectivas. “Vamos a necesitar ofensiva de otros jugadores. Todo tiene que hacerse dentro del marco de lo que estamos tratando de hacer”, explicó.

Los Lakers, que iniciaron la temporada con un balance de 1-1, intentarán mantener el rumbo sin sus figuras en medio de una exigente seguidilla. La incertidumbre sobre la evolución de Doncic marcará los próximos días en Los Ángeles, donde la expectativa y la preocupación van de la mano.



Sigue leyendo:

· Giannis Antetokounmpo planea jugar en Europa después de la NBA

· NBA califica de “perturbador” escándalo de apuestas y arrestos vinculados a la liga

· Terry Rozier y Chauncey Billups detenidos por caso de apuestas