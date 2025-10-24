NBA califica de “perturbador” escándalo de apuestas y arrestos vinculados a la liga

El comisionado de la NBA, Adam Silver, calificó como “profundamente inquietante” el arresto de dos figuras de la liga y más de 30 personas presuntamente vinculadas con una red de apuestas deportivas ilegales y partidas de póquer organizadas por la mafia. El caso, revelado por el FBI el jueves, ha sacudido los cimientos de la liga más importante del baloncesto mundial.

En una entrevista con una periodista de Amazon Prime desde el Madison Square Garden, Silver reconoció el golpe que esta noticia representa para la imagen del deporte. “No hay nada más importante para la liga y sus aficionados que la integridad de la competición. Y por eso sentí un nudo en el estómago; fue algo muy perturbador”, afirmó visiblemente afectado.

Las declaraciones marcan la primera reacción pública del comisionado desde que se conocieron los arrestos de Terry Rozier, base de los Miami Heat; Chauncey Billups, entrenador de los Portland Trail Blazers; y Damon Jones, exjugador y actual entrenador asistente, conocido por su cercanía con la estrella LeBron James.

Cassidy Hubbarth interviewed NBA Commissioner Adam Silver during Celtics-Knicks on Prime. pic.twitter.com/KB42EssfpU — NBA on Prime (@NBAonPrime) October 25, 2025

Rozier y Billups, en el centro del escándalo

De acuerdo con el informe del FBI, Terry Rozier fue detenido por su supuesta participación en una red de apuestas ilegales basada en información confidencial y presuntas manipulaciones de partidos. Por su parte, Billups y Jones habrían estado implicados en partidas de póquer amañadas con apoyo logístico de grupos mafiosos, donde se empleaban dispositivos tecnológicos avanzados como cámaras de rayos X y máquinas capaces de determinar el orden de las cartas.

Silver admitió que la liga tuvo indicios de posibles irregularidades en el pasado relacionadas con Rozier, aunque sin pruebas suficientes para sancionarlo. “Aunque hubo apuestas anómalas, sinceramente no pudimos encontrar nada. Terry, en ese momento, cooperó: entregó su teléfono a la oficina de la liga, se sentó para una entrevista y, finalmente, concluimos que no había pruebas suficientes, a pesar de ese comportamiento inusual”, explicó.

El 30 de enero, la NBA había cerrado una investigación sobre Rozier sin encontrar elementos concluyentes que demostraran una infracción. Sin embargo, los recientes hallazgos de las autoridades federales cambiaron el panorama de manera drástica.

Tras conocerse los arrestos, la NBA suspendió de forma cautelar a Rozier y a Billups mientras se desarrolla el proceso judicial. “Terry Rozier y Chauncey Billups han sido apartados de forma inmediata de sus equipos, y seguiremos cooperando con las autoridades competentes. Nos tomamos estas acusaciones con la máxima seriedad, y la integridad de nuestro deporte sigue siendo nuestra principal prioridad”, señaló la liga en un comunicado oficial.

El caso ha encendido las alarmas dentro del baloncesto estadounidense, un deporte que en los últimos años ha reforzado su relación con las casas de apuestas legales, lo que aumenta la presión sobre la NBA para proteger su reputación y garantizar la transparencia en cada partido.



