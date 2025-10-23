Terry Rozier y Chauncey Billups detenidos por caso de apuestas en NBA

Terry Rozier, jugador del Miami Heat, y Chauncey Billups, entrenador de Portland Trailblazers, han sido detenidos por estar vinculados a casos de apuestas ilegales en la NBA.

Además de Rozier y Billups, otras cuatro personas habrían sido arrestadas en relación con la investigación.

El arresto de Rozier se habría producido después de que los Miami Heat fuesen derrotados en la noche del miércoles por los Orlando Magic en el primer partido de los dos equipos en la nueva temporada de la NBA.

ESPN señaló que Rozier fue arrestado en la mañana del jueves en un hotel de Orlando.

Rozier estaba bajo sospecha desde 2023 luego de que se detectaron una serie de apuestas irregulares antes del partido que disputaron los Charlotte Hornets y los New Orleans Pelicans, cuando el jugador estaba en Charlotte.

FBI Director Patel: "Individuals such as Chauncey Billups, Damon Jones and Terry Rozier were taking into custody today, former,current NBA players and coaches…this is an illegal gambling operation and sports rigging operation that spanned the course of years." pic.twitter.com/L5vLj1XtvM — CSPAN (@cspan) October 23, 2025

Chauncey Billups, Salón de la Fama, detenido y vinculado a larga red de apuestas

Billups ha sido el director técnico de los Blazers desde 2021. Con anterioridad, Billups jugó en la NBA con los Detroit Pistons y forma parte del Salón de la Fama de la NBA.

De acuerdo a ESPN, el arresto de Billups se produjo junto con el de 30 personas en una investigación que duró más de un año e involucró 11 estados.

Se espera que Billups comparezca este jueves por primera vez ante los tribunales.El exjugador y entrenador asistente de los Cleveland Cavaliers, Damon Jones, fue arrestado este jueves.

Según las investigaciones, Jones otorgaba información privilegiada sobre partidos de la NBA a los coacusados y utilizarlas en apuestas deportivas.

Jones jugó 11 años en la NBA en 10 equipos distintos durante su carrera.

