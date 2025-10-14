Erik Spoelstra será el nuevo entrenador del Team USA de baloncesto

Erik Spoelstra, actual entrenador de los Miami Heat, fue designado como nuevo director técnico de la selección masculina de baloncesto de Estados Unidos, cargo que ocupará hasta 2028. El anuncio fue realizado por Grant Hill, director general de USA Basketball, y posteriormente aprobado por la Junta Directiva de la federación.

Spoelstra, uno de los entrenadores más respetados y longevos de la NBA, liderará al equipo estadounidense en el Mundial FIBA 2027 en Doha, Catar, y en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, además de dirigir los campamentos de entrenamiento y partidos de exhibición previos a ambos torneos.

The head coach of the USA Basketball Men's National Team, Erik Spoelstra! 🇺🇸 #USABMNT pic.twitter.com/qxhPN6zSOv — USA Basketball (@usabasketball) October 14, 2025

“Es un honor increíble ser nombrado entrenador del equipo nacional masculino de Estados Unidos”, expresó Spoelstra. “Representar a nuestro país y liderar a atletas de clase mundial en competencias internacionales es uno de los mayores privilegios en el deporte. Espero continuar la tradición de excelencia y trabajo en equipo que define a USA Basketball”.

Un líder consolidado en la NBA y el baloncesto internacional

La elección de Spoelstra no fue casualidad. El entrenador de origen filipino-estadounidense cuenta con una trayectoria de casi tres décadas en la organización de Miami, donde comenzó como coordinador de video en 1995 y terminó convirtiéndose en uno de los técnicos más exitosos de su generación. Desde que asumió el cargo de entrenador principal en 2008, ha guiado a los Heat a seis finales de la NBA y conquistado dos campeonatos (2012 y 2013).

Su experiencia internacional también fue clave para su nombramiento. Spoelstra formó parte del cuerpo técnico de Steve Kerr como asistente en el Mundial FIBA 2023, donde Estados Unidos finalizó cuarto, y obtuvo una medalla de oro como asistente en los Juegos Olímpicos de París 2024. Además, en 2021 dirigió al equipo Select de USA Basketball, encargado de preparar a la selección principal para los Juegos de Tokio.

Grant Hill, quien tomó la decisión final, destacó tanto sus capacidades técnicas como su carácter: “He conocido a Erik Spoelstra durante casi dos décadas y puedo decir que es un entrenador sobresaliente, pero también un gran colega, amigo y padre. Es la persona ideal para continuar el legado del Team USA hasta 2028”.

Jim Tooley, director ejecutivo de USA Basketball, también elogió su nombramiento: “Es el entrenador con más tiempo en un mismo equipo en la NBA y su conocimiento del baloncesto internacional lo posiciona perfectamente para liderar este proyecto”.

El equipo masculino de Estados Unidos es el más laureado de la historia del baloncesto, con 17 medallas de oro olímpicas —incluidas cinco consecutivas desde 2008— y cinco títulos mundiales, el más reciente en 2014. Con Spoelstra al mando, USA Basketball busca mantener su dominio global y consolidar una nueva era dorada en el camino hacia Los Ángeles 2028.



Sigue leyendo:

· Giannis Antetokounmpo planea jugar en Europa después de la NBA

· Luka Doncic ya tiene fecha de debut en la pretemporada de los Lakers

· NBA descarta quitarle a Los Ángeles el Juego de Estrellas de 2026