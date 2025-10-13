Luka Doncic ya tiene fecha de debut en la pretemporada de los Lakers

La espera terminó. Según informó Dave McMenamin de ESPN, Luka Doncic hará su debut en la pretemporada con Los Angeles Lakers este martes, en el partido frente a los Phoenix Suns. Será la primera vez que el esloveno se vista con los colores púrpura y dorado en su primera temporada completa tras su sonado traspaso desde los Dallas Mavericks.

El entrenador JJ Redick confirmó que Doncic participará en dos de los tres encuentros finales de preparación antes del arranque oficial de la temporada 2025-2026. El astro europeo no había disputado ninguno de los tres juegos previos debido a una distensión en la pantorrilla sufrida poco antes del intercambio.

Durante este tiempo, el jugador observó desde el banquillo, mientras los Lakers ajustaban piezas y definían su rotación. Ahora, su regreso a la cancha marca el inicio de una nueva era para la franquicia angelina.

Un debut que redefine el futuro de los Lakers

La llegada de Doncic fue considerada por muchos como una apuesta a largo plazo. En el intercambio, Los Ángeles sacrificó a Anthony Davis, un defensor élite en la pintura, para adquirir a una estrella ofensiva que puede cambiar el rumbo de la franquicia. Sin embargo, el movimiento generó dudas sobre el rendimiento defensivo del equipo.

En sus 28 apariciones con los Lakers la pasada temporada, Doncic promedió 28.2 puntos, 8.1 rebotes y 7.5 asistencias, y en los playoffs elevó su promedio a 30.2 puntos por partido. A pesar de sus números, los Lakers cayeron en cinco juegos ante los Minnesota Timberwolves, un golpe que dejó claro cuánto trabajo queda por hacer para volver a competir por el título.

El propio Doncic fue criticado por su esfuerzo defensivo, un aspecto recurrente en su carrera, aunque su talento ofensivo sigue siendo indiscutible. Con LeBron James ausente al inicio de la temporada, el peso del equipo recaerá en el esloveno, quien deberá responder con nivel de MVP para mantener a Los Ángeles entre los contendientes.

El gerente general Rob Pelinka tendrá un verano completo para fortalecer el plantel, pero por ahora, el martes marcará el comienzo de una nueva etapa: la era de Luka Doncic con los Lakers. Una que, de mantenerse saludable, podría definir el futuro inmediato de la franquicia más icónica de la NBA.



