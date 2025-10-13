Los Antetokounmpo hacen historia: tres hermanos compartirán equipo en los Milwaukee Bucks



Los Milwaukee Bucks volvieron a ser noticia, pero esta vez por un hecho histórico en la NBA. Según informó Shams Charania (ESPN), la franquicia firmó a Alex Antetokounmpo con un contrato de dos vías, lo que le permitirá alternar entre el primer equipo y la G League. Con esta incorporación, los Bucks se convierten en el primer equipo de la historia en tener tres hermanos con contratos activos en la misma plantilla: Giannis, Thanasis y ahora Alex.

Más allá del simbolismo familiar, el movimiento tiene un trasfondo estratégico. Milwaukee ha estado intentando mantener satisfecho a Giannis Antetokounmpo, quien en los últimos años ha dejado entrever su incomodidad con el rumbo de la franquicia y ha abierto la puerta a una posible salida. La llegada de su hermano menor podría ser un intento de reforzar ese vínculo emocional con el proyecto que lo vio convertirse en una superestrella.

The Milwaukee Bucks are signing Alex Antetokounmpo to a two-way NBA deal, joining older brothers Giannis and Thanasis, Octagon's Alex Saratsis tells ESPN. This marks the first time in NBA history that three brothers are on active roster contracts with the same team. pic.twitter.com/X7JdTURinQ — Shams Charania (@ShamsCharania) October 13, 2025

“Muchos pensaron que Giannis podría irse”, recordó Charania en su informe, “pero iniciará la temporada con Milwaukee, aunque no descarta explorar otras opciones a futuro”.

Un gesto familiar en medio de la incertidumbre

El caso de los Antetokounmpo marca un hito único, pero no es el único ejemplo de fraternidad en la liga. Esta temporada también se verán a Stephen y Seth Curry juntos en Golden State, y a los hermanos Wagner en Orlando Magic. Incluso, los Lakers contarán con LeBron y su hijo Bronny James, lo que suma otra curiosa trama familiar al curso 2025-2026.

En Milwaukee, sin embargo, el contexto es distinto. Desde el campeonato de 2021, los Bucks han vivido una etapa de inestabilidad marcada por cambios de entrenadores, decisiones cuestionables y un Giannis cada vez más exigente. Mike Budenholzer salió por la puerta de atrás, Adrian Griffin no logró asentarse, y finalmente Doc Rivers asumió el mando, una movida que muchos interpretaron como una concesión más al jugador griego.

El constante vaivén también se trasladó a la plantilla. La salida de Jrue Holiday —quien terminó ganando el anillo con Boston— y la breve aventura de Damian Lillard dejaron al equipo sin rumbo claro.

Por eso, la firma de Alex Antetokounmpo parece ser una mezcla de gesto simbólico y estrategia política. Es un intento de apaciguar a su estrella mientras la organización busca estabilidad en un entorno cada vez más incierto.

Giannis cumplirá 31 años el próximo 6 de diciembre, y aunque sigue siendo uno de los jugadores más dominantes del planeta, su relación con los Bucks atraviesa un punto de inflexión. Por ahora, la historia familiar que ha construido con sus hermanos en Milwaukee le da un nuevo capítulo de unión y orgullo. Pero en la NBA, como bien sabe Giannis, los lazos sentimentales no siempre bastan para garantizar el futuro.



