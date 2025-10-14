Giannis Antetokounmpo planea jugar en Europa después de la NBA

Giannis Antetokounmpo, una de las grandes figuras de la NBA en la última década, sorprendió a sus seguidores al confesar que planea terminar su carrera en Grecia, lejos de los reflectores y la intensidad de la liga estadounidense. En una entrevista concedida al programa “The 2Night Show” del canal ANT1, el dos veces Jugador Más Valioso aseguró que su deseo es volver a sus raíces una vez concluida su etapa en la NBA.

“Tengo 30 años, puedo jugar en la NBA hasta los 36 o 38. Me gustaría terminar mi carrera en un equipo griego, ¿por qué no? No quiero vivir en Estados Unidos. Tan pronto como deje la NBA, quiero regresar a Grecia”, declaró Antetokounmpo, según una traducción de BasketNews.

El jugador de los Milwaukee Bucks no descartó a ninguna institución en particular: “Podría terminar mi carrera aquí, ya sea en Filathlitikos, Olympiacos, Panathinaikos o Aris. Estoy hablando de todos los equipos ahora”.

El alero nacido en Atenas comenzó su carrera profesional precisamente en Filathlitikos, un club de la segunda división griega, antes de ser seleccionado en el Draft de 2013. Desde entonces, ha construido un legado en Milwaukee, donde ya suma un campeonato (2021), dos premios MVP y múltiples distinciones All-Star.

Una temporada especial para los Antetokounmpo

El anuncio de Giannis llega en un contexto familiar histórico: los Milwaukee Bucks se convirtieron en el primer equipo en tener a tres hermanos Antetokounmpo bajo contrato activo. Según informó Shams Charania (ESPN), Alex Antetokounmpo firmó un acuerdo de dos vías que le permitirá alternar entre la G League y el primer equipo, acompañando a Giannis y Thanasis.

El movimiento tiene una fuerte carga emocional, pero también una lectura estratégica. Milwaukee busca mantener satisfecho a su principal figura, quien en los últimos años ha expresado cierta inquietud sobre el rumbo del proyecto. “Muchos pensaron que Giannis podría irse”, recordó Charania, “pero iniciará la temporada con Milwaukee, aunque no descarta explorar otras opciones a futuro”.

Mientras los Bucks viven una etapa de cambios bajo la dirección de Doc Rivers, la figura de Giannis sigue siendo el eje de la franquicia. Sin embargo, su mensaje deja claro que su historia podría concluir donde todo comenzó: en Grecia, el país que lo vio nacer, y donde sueña con poner el punto final a una de las carreras más inspiradoras del baloncesto moderno.



