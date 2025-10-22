El nuevo Luka Doncic juega bien, pero Lakers caen en día de apertura

Presentando su nuevo físico, más ligero y atlético que en años anteriores, Luka Doncic tuvo una buena actuación en el partido inaugural de los Lakers en la temporada 2025-26 de la NBA, pero la ausencia de LeBron James se sintió la noche del martes en Los Ángeles.

Jimmy Butler y Stephen Curry se combinaron para 54 puntos y los Warriors vencieron a los Lakers 119-109 a pesar de las 43 unidades de Doncic, quien necesitaba más ayuda de la que sus compañeros le proporcionaron.

En el otro partido del día de apertura de la NBA, el campeón Thunder de Oklahoma State se impuso a Houston en doble tiempo extra 125-124.

LeBron James vio, callado, desde el banquillo

LeBron James observó el juego inaugural desde el banquillo de su equipo, algo sin precedentes en su impresionante carrera profesional. Estará marginado por algunas semanas por ciática.

Sin el máximo anotador de la historia de la NBA, los Lakers no fueron capaces de aportarle suficiente ayuda al más delgado Luka Doncic, quien hizo un buen esfuerzo: 17 de 27 en tiros de campo, 43 puntos, 12 rebotes y 9 asistencias en 41 minutos. Fuera de Austin Reaves, quien anotó 26, ningún otro Laker tuvo más de 10 unidades.

Los Warriors fueron el equipo más dinámico y también fueron el más certero de larga distancia: Golden State metió 17 de 40 intentos de triple (45%), mientras que Los Ángeles apenas encestó 8 de 32 triples (25%).

L.A., que perdió su noveno juego inaugural en los últimos 10 años, cometió 9 pérdidas de balón tan solo en el primer periodo. Tras emparejar el juego en el segundo cuarto, perdió la brújula en el tercero (parcial de 35-25). Los Lakers, para colmo, fallaron 11 tiros libres en el partido.

Los debuts de Ayton, Smart y Horford con nuevo equipo

Los Lakers contaron con el debut de su nuevo centro Deandre Ayton, quien anotó 10 puntos (5 de 7), y del veterano guardia Marcus Smart (9 puntos, 3-6). Ayton intenta revivir su carrera, la cual se apagó tras excelentes campañas iniciales con Phoenix.

Por los Warriors, además de Butler (31 puntos) y Curry (23) -quien selló la victoria con un triple de último minuto para extinguir las esperanzas de remontada del equipo de casa-, Jonathan Kuminga y Buddy Hield anotaron 17.

El legendario dominicano Al Horford hizo su debut oficial con el equipo de la Bahía (5 puntos y 5 rebotes en 20 minutos).

