Luka Doncic brilla y le da a Lakers la primera victoria ante Minnesota

Luka Doncic brilló para los Lakers para conseguir la primera victoria de la temporada 2025-2026 ante los Minnesota Timberwolves por 128-110.

Doncic terminó con 49 puntos, 11 rebotes, 8 asistencias, con 14 de 23 tiros encestados y acumula 92 puntos en los dos primeros partidos de la temporada.

La superestrella eslovena también encestó 16 de sus 19 tiros libres, aunque falló sus dos últimos intentos de campo y un tiro libre tardío, quedándose a las puertas de su octavo juego de 50 unidades en su carrera.

Michael Jordan, Wilt Chamberlain y Anthony Davis también han comenzado temporadas de la NBA con un par de juegos de 40 puntos.

Por su parte, Anthony Edwards anotó 31 puntos y Julius Randle tuvo 26 para Minnesota, que no pudo frenar la ofensiva de los Lakers en una revancha de la serie de primera ronda de los playoffs de la temporada pasada, ganada en cinco juegos por los Wolves.

LeBron James sigue sin ver acción con los Lakers tras presentarse problemas en la ciática. Se espera que esté sin ver acción al menos hasta mediados de noviembre.

Austin Reaves colaboró con Luka Doncic con una sólida actuación de 25 puntos (9 de 15 en tiros), 11 asistencias y 7 rebotes.

También destacó el potencial de Rui Hachimura, especialmente en el tercer cuarto, donde firmó un excelente desempeño con 23 puntos, 10 de 13 tiros de campo y 2 rebotes.

Luka Doncic: “Quiero ganar todos los partidos”

Doncic afirma que fue una victoria exigente, aunque se sintió bien con la remontada ante Minnesota.

“Se sintió genial y ojalá hubiéramos ganado el primer partido, pero obviamente es una buena remontada”, afirmó Doncic en una rueda de prensa posterior al encuentro, en el que se saldaron con 128-110.

El esloveno respondió sobre si se sintió como una venganza sobre Minnesota tras la serie pasada y cómo quiere dejar su campaña de 2024-2025 en el pasado.

“El año pasado fue muy duro para mí. Solo quiero olvidar la temporada pasada. Intentaba pasar página, pero no pensé mucho en esa primera serie porque, ya sabes, estamos en el segundo partido y nos enfrentaremos a ellos dos o tres veces más”, dijo.

