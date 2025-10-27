Anthony Edwards se suma a las estrellas de la NBA en lista de lesionados

La enfermería de la NBA sigue llenándose de nombres importantes. Esta vez fue el turno de Anthony Edwards, escolta de los Minnesota Timberwolves, quien estará al menos dos semanas fuera de acción por una lesión en el tendón de la corva de la pierna derecha sufrida durante el partido del domingo frente a los Indiana Pacers.

El percance ocurrió apenas en los primeros tres minutos del encuentro, cuando Edwards ya había anotado cinco puntos. Pese a su salida temprana, los Timberwolves lograron imponerse 114-110, aunque la preocupación por su estrella se impuso rápidamente sobre el triunfo.

Minnesota Timberwolves star Anthony Edwards will miss two weeks with a right hamstring strain, sources tell ESPN. pic.twitter.com/w1bULRERVP — Shams Charania (@ShamsCharania) October 27, 2025

El jugador, tres veces elegido al All-Star Game, había iniciado la temporada con un rendimiento sobresaliente: 41 puntos en el debut ante los Portland Trail Blazers y otros 31 en la derrota frente a Los Angeles Lakers. Su ausencia llega en un momento clave para Minnesota, que deberá afrontar una racha complicada de partidos sin su máximo anotador.

Minnesota pierde a su líder en un momento clave

Durante las próximas dos semanas, los Timberwolves enfrentarán a equipos de peso en la Conferencia Oeste, como Denver Nuggets, Sacramento Kings y nuevamente los Lakers, encuentros que podrían influir de manera directa en la clasificación.

Desde su llegada a la NBA en 2020 como primera selección del Draft, Edwards ha demostrado durabilidad y consistencia: ha disputado 383 de los 402 partidos posibles de temporada regular y nunca se ha perdido más de diez en un solo año.

Su lesión se suma a una preocupante tendencia de bajas entre las figuras de la liga. En el Oeste, los Lakers lidian con los problemas físicos de Luka Doncic y LeBron James, mientras que en el Este se encuentran fuera Tyler Herro (Miami Heat) y Paul George (Sixers), además de ausencias prolongadas como las de Tyrese Haliburton (Pacers) y Jayson Tatum (Celtics).

También están inactivos Darius Garland (Cavaliers), Kyrie Irving (Mavericks), Fred VanVleet (Rockets) y Damian Lillard (Trail Blazers). En un arranque de temporada donde las lesiones han sido protagonistas, la ausencia de Edwards representa un nuevo golpe para una liga que busca mantener a sus principales estrellas en la cancha.



Sigue leyendo:

· Giannis Antetokounmpo planea jugar en Europa después de la NBA

· Malas noticias para Lakers: Luka Doncic de baja por lesión

· LeBron James no se retira y fans critican que genere gran expectativa para un anuncio de alcohol