LeBron James, cada vez más cerca de su fecha de debut en esta temporada NBA

LeBron James está más cerca que nunca de reaparecer en la temporada 2024-2025. La estrella de Los Angeles Lakers podría volver la próxima semana, un escenario que ganó fuerza luego de que completara entrenamientos clave sin molestias en su recuperación de la lesión de ciática.

La información fue revelada por Dave McMenamin, periodista de ESPN, durante su participación en NBA Today. El reportero explicó que los pasos recientes del veterano fueron más significativos de lo que parecía a simple vista. “Si bien la noticia del miércoles de que LeBron jugó cinco contra cinco por primera vez en casi seis meses desde los playoffs contra Minnesota fue importante, la del jueves fue aún más importante porque pudo completar el entrenamiento”, aseguró.

Details for NBA Today on LeBron James participating in his first full practice and five-on-five session of the Lakers season — with South Bay in the G League: pic.twitter.com/g4w79jxUaz — Shams Charania (@ShamsCharania) November 12, 2025

La sesión dejó buenas sensaciones en el cuerpo técnico. “Según varias fuentes, participó plenamente. Hicieron ejercicios de cinco contra cinco y pudo moverse sin ningún dolor persistente en la zona lumbar ni en el costado derecho”, añadió McMenamin. El equipo lo evaluará con mayor carga de trabajo en los próximos días y podría reintegrarlo a entrenamientos completos el lunes.

Un posible debut ante Utah y señales desde el propio LeBron

El calendario se alinea para que su regreso se produzca pronto. “Hay un partido el martes. Estamos en un momento en el que podríamos mirar el calendario la semana que viene y decir: ‘Oye, ese podría ser el partido en el que veamos a LeBron James hacer su debut esta temporada’”, señaló McMenamin. Ese duelo será ante los Utah Jazz el 18 de noviembre, seguido de una revancha el día 23.

Jovan Buha, otro reportero especializado en los Lakers, reforzó la expectativa: “Lo más probable es que LeBron regrese en algún momento de la próxima semana”, afirmó en su último pódcast.

El jugador, además, alimentó las especulaciones el viernes al publicar en Instagram una historia mostrando sus tenis característicos junto a un emoji de reloj de arena, una insinuación clara de que su regreso está cerca.

LeBron, de 40 años, no ha disputado un solo minuto esta temporada debido a la irritación del nervio ciático que sufrió desde el inicio del campo de entrenamiento. La dolencia lo dejó fuera de acción, le impidió liderar el arranque del curso y limitó incluso sus movimientos más básicos.

Con el paso de las semanas, sin embargo, su situación cambió. El alero comenzó a entrenar con los South Bay Lakers, el equipo de G-League de la franquicia. Las sesiones de 5 contra 5 le permitieron volver a sentir contacto real, probar cambios de ritmo y medir cómo respondía su cuerpo a esfuerzos explosivos que la lesión le había prohibido.

Para el cuerpo técnico, ese puente competitivo fue determinante. Le permitió evaluar su ritmo, nivel de resistencia y capacidad de soportar cargas graduales. Los Lakers, conscientes de que una recaída sería un revés enorme, analizan cada detalle antes de darle luz verde definitiva.

A nivel interno, la expectativa apunta a un regreso entre mediados y finales de noviembre, siempre condicionado a que continúe sin molestias. Si logra mantenerse en esa línea, James se convertirá en el primer jugador en la historia de la NBA en disputar 23 temporadas, un hito que quedaría sellado apenas vuelva a pisar la duela.

Cuando suceda, los Lakers esperan que su impacto sea inmediato. James quiere volver fuerte, decisivo y en condiciones de influir en el rumbo del equipo, consciente del peso histórico de este tramo final de su carrera.



