Luka Doncic y Andre Ayton brillan en victoria de Lakers sobre Pelicans

Los Lakers derrotaron 118-104 a los New Orleans Pelicans con buenas actuaciones de Luka Doncic, Andre Ayton y Austin Reaves.

Doncic firmó un doble-doble de 24 puntos y 12 asistencias, al que añadió siete rebotes en cuarenta minutos en pista.

Por su parte, Austin Reaves fue el máximo anotador del partido para los Lakers, con 31 unidades, y Deandre Ayton contribuyó con 20 puntos y 16 rebotes.

Este es el segundo partido de la NBA Cup que ganan los Lakers y se recuperan de la derrota dolorosa ante Oklahoma City Thunder de esta semana.

Tras esta victoria, los Lakers sumaron un récord de nueve victorias y cuatro derrotas bajo el mando de J.J Redick.

LeBron James está cerca de regresar a Lakers

Los Ángeles dominaron durante la mayoría del encuentro, en el que solo estuvieron abajo en el marcador en el 10-11 del primer período. Llegaron a tener 15 de ventaja en el cuarto de apertura y tuvieron un margen máximo de 22 puntos.

Lanzaron con un 51 % de acierto en tiros de campo para relanzarse tras la noche complicada de Oklahoma City, cuando tuvieron sus peores números del curso al no pasar de un modesto 40.3 %.

Aunque por poco, los angelinos redujeron sus balones perdidos, 17 ante los Pelicans tras desangrarse contra la feroz defensa de los Thunder, que forzó hasta veinte pérdidas.

King James, que cumplirá 41 años en diciembre, ya ha vuelto a entrenar con el equipo de G League de los Lakers y se espera que debute en la presente campaña cuando los de púrpura y oro regresen a California tras esta gira.

Cuando se estrene, James se convertirá en el primer jugador en la historia de la NBA en disputar 23 temporadas en la liga de baloncesto estadounidense.

Los Pelicans, por su parte, sufrieron su novena derrota del curso en once encuentros, y siguen sin victorias en la Copa de la NBA.

Sigue leyendo:

– Stephen Curry iguala récord de Michael Jordan después de los 30 años

– Lakers sufre dolorosa derrota ante Oklahoma City Thunder