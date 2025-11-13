Lakers sufre dolorosa derrota ante Oklahoma Thunder

Los Ángeles Lakers cayeron por paliza 121-92 ante los Oklahoma City Thunder que lucen indetenibles en el comienzo de la NBA.

Shai Gilgeous Alexander fue el mejor de la duela con 30 puntos y nueve asistencias en solo tres cuartos del partido.

El Thunder, que posee el mejor récord de la liga con 12-1, confirmó su poderío tras haber aplastado también a los Golden State Warriors (126-102) la noche anterior.

Con una ofensiva dinámica y una defensa sofocante, el conjunto de Mark Daigneault no dio opciones a un equipo angelino que sigue sin una de sus principales figuras, LeBron James.

Dominio total del Thunder desde el inicio

Desde el primer cuarto, Oklahoma City impuso el ritmo del partido con un parcial de 30-18 y no miró atrás. Los Lakers atravesaron una de sus peores sequías ofensivas del año, al fallar sus primeros 11 tiros del segundo cuarto y pasar casi ocho minutos sin encestar un solo tiro de campo.

El resultado fue un contundente 70-38 al medio tiempo, que dejó sentenciada la historia en el Paycom Center.

Además de los 30 puntos de Gilgeous-Alexander, Isaiah Joe aportó 21 unidades, incluyendo varios triples oportunos que mantuvieron a raya cualquier intento de reacción de Los Angeles.

El Thunder, incluso sin su especialista defensivo Lu Dort, ausente por una distensión en el trapecio derecho, logró contener a una de las ofensivas más potentes de la liga.

Lakers sin respuestas ni puntería

Por el lado de los Lakers, Luka Doncic fue contenido a solo 19 puntos (7-20 en tiros de campo), lejos de su promedio de 37,1 por encuentro. Austin Reaves también tuvo una noche discreta con 13 puntos, y el equipo terminó con apenas 40.3% de efectividad en tiros de campo.

Sin LeBron James, quien apenas volvió a entrenar por primera vez en la temporada, Los Angeles careció de liderazgo y profundidad ofensiva.

