Stephen Curry iguala récord de Michael Jordan después de los 30 años

Steph Curry tuvo una gran noche este viernes en la victoria 109-108 de Golden State sobre los San Antonio Spurs. Curry igualó un récord de Michael Jordan con más juegos de 40 puntos después de los 30 años.

El base de Golden State terminó con 49 puntos y empató la marca de Jordan con 44 juegos de 40 puntos después de los 30 años.

Curry, de 37 años y cuatro veces campeón de la NBA, conectó 16 de sus 26 tiros de campo, con nueve de 17 en triples, y logró además cuatro rebotes, dos asistencias y dos robos.

Los Spurs llegaron a tener diez puntos de ventaja en el 95-85 del cuarto período en este encuentro de Copa de la NBA, pero sucumbieron ante la feroz reacción de Curry, que celebró la victoria por todo lo alto.

Curry terminó con ocho de ocho desde la línea de libres, y anotó los últimos dos del encuentro, que entregaron el triunfo a los Warriors.

Se convirtió además en el tercer jugador capaz de encadenar dos partidos de 40 puntos de forma consecutiva, junto a Michael Jordan y a LeBron James.

Para los Spurs, Wembanyama firmó 26 puntos y doce rebotes, con tres tapones, mientras que De’Aaron Fox consiguió un doble doble de 24 puntos y 10 asistencias.

Karl Anthony Towns y James Harden brilla en noche del viernes

La jornada de este viernes también fue protagonista de unas sobresalientes actuaciones del dominicano Karl Anthony Towns, que destrozó a los Miami Heat con 39 puntos.

Conectó seis de los 21 triples de unos neoyorquinos que lanzaron hasta 53 veces desde el arco.

James Harden, que firmó un triple doble de 41 puntos, 14 rebotes y 11 asistencias en el 143-137 de Los Ángeles Clippers en la doble prórroga contra los Mavericks.

