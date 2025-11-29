Luka Doncic agradece a Lakers evitar uso de cancha especial para NBA Cup

Luka Doncic expresó su alivio y agradecimiento luego de que los Lakers decidieran no utilizar su cancha especial de la NBA Cup en el duelo ante los Dallas Mavericks. El jugador esloveno celebró que la organización y la liga atendieran las críticas sobre la superficie amarilla estrenada esta semana, que había sido señalada como resbaladiza e insegura.

La decisión se tomó apenas días después del derbi angelino contra los Clippers, donde Doncic fue uno de los primeros en advertir el problema. A pesar de anotar 43 puntos —incluidos 32 en una primera mitad dominante— el base aseguró que la duela no cumplía con los estándares mínimos para un juego oficial. Por ello, este viernes los Lakers optaron por volver a su parqué tradicional en el Crypto.com Arena.

Quejas, explicaciones y el impacto en la NBA Cup

Tras la victoria sobre Dallas, Doncic reiteró su postura. “Aprecio que los Lakers y la liga nos hayan hecho un favor. Hablé de eso, así que les agradezco por cambiar la pista, y permitirnos estar sanos”, declaró. Durante el juego ante los Clippers, ya había señalado que la superficie amarilla era riesgosa y poco estable. “Está simplemente resbalosa. Es peligrosa. Me resbalé. Me resbalé muchas veces y pudieron ver que muchos jugadores se resbalaron. Y eso es peligroso”, dijo el martes por la noche. También mencionó que no recordaba condiciones similares en los pisos de la NBA Cup de Memphis y Nueva Orleans.

El problema no fue exclusivo de Doncic. Rui Hachimura describió una experiencia parecida apenas terminó la sesión de calentamiento previo contra los Clippers. “Fue terrible. Lo sentí enseguida mientras calentaba. Era una sensación extraña. Como aceitosa, resbaladiza. Todos estaban en el suelo, cayéndose”, comentó el alero. Más tarde añadió, ya con traducción al español: “Eso estuvo mal… Lo sentí de inmediato… Simplemente se sentía extraño. Como aceitoso, resbaladizo… Usaremos la cancha normal esta noche, así que estará bien”.

“Adjust the courts, please. It’s just slippery. It’s dangerous.” – Luka Doncic on the special NBA Cup court the Lakers played on tonight. pic.twitter.com/zeBlET8Znk — Dave McMenamin (@mcten) November 26, 2025

La organización angelina, por su parte, explicó que la situación no se debió a un error operativo propio. Según la evaluación del proveedor oficial, el piso necesitaba regresar a fábrica para ajustes, por lo que fue catalogado como “imposible de usar” en su estado actual. Por ese motivo, el duelo de este viernes se disputó sobre el parqué habitual.

El entrenador JJ Redick ofreció una posible causa adicional. “A veces las canchas simplemente no se secan bien cuando hay condensación en ellas”, dijo. La noche anterior, el Crypto.com Arena había albergado un partido de los Kings de la NHL, y la conversión de hielo a madera suele dejar humedad atrapada debajo de la superficie.

Los Lakers, campeones de la primera edición de la NBA Cup en 2023, esperan utilizar una versión corregida de la cancha para los cuartos de final del 10 de diciembre, cuando enfrentarán a los San Antonio Spurs. Por ahora, la prioridad parece clara: asegurar un piso estable que permita competir sin riesgos.



