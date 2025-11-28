Golden State Warriors pierden a Stephen Curry por una semana

Los Golden State Warriors estarán sin su máxima figura durante al menos una semana. Una resonancia magnética confirmó que Stephen Curry sufrió una contusión en el cuádriceps y una distensión muscular durante la derrota 104-100 frente a los Houston Rockets, lo que obligó al equipo a retirarlo en los segundos finales. Según reportaron Shams Charania y Anthony Slater, la duración de su baja dependerá de cómo responda al tratamiento.

La franquicia señaló que Curry será reevaluado en siete días. Aunque el golpe preocupó a la afición, las primeras sensaciones internas son optimistas. Fuentes cercanas aseguran que no hay indicios de una lesión mayor. Y el propio entrenador, Steve Kerr, expresó alivio al conocer el diagnóstico. “Cuando supe que era una contusión en el cuádriceps, me sentí aliviado. Mejor que un tobillo o una rodilla”, declaró tras el encuentro.

Entre la recuperación deportiva y un cambio histórico en su carrera comercial

Curry abandonó la cancha cojeando después de un tramo final accidentado. Primero recibió un codazo de Amen Thompson que derivó en una falta ofensiva. Más tarde, en una penetración, volvió a chocar con un rival y quedó visiblemente adolorido. La situación escaló cuando, a falta de 35.2 segundos, consultó con Rick Celebrini —máxima autoridad médica del equipo—, quien determinó que no debía regresar al juego. Ambos caminaron al vestuario mientras los Warriors intentaban remontar sin éxito.

La baja del base llega en un punto delicado: Golden State cayó a un balance de 10-10 tras arrancar 4-1, y figuras como Draymond Green han señalado la falta de consistencia defensiva en los últimos partidos. El equipo enfrenta ahora a Pelicans y Thunder, dos rivales exigentes, sin su principal referencia ofensiva.

Fuera de la duela, Curry atraviesa otra transición importante. Hace solo días se confirmó el fin de su relación de 12 años con Under Armour, vínculo que dejó cuatro títulos, dos MVPs y 13 versiones de su línea de zapatillas. Ahora, Curry Brand funcionará como marca independiente, mientras el jugador queda oficialmente como “agente libre” en el mercado del calzado deportivo.

“Soy agente libre. Estoy aquí, en un nuevo comienzo. He tenido la suerte de vivir una experiencia increíble y de apostar por algo que ha significado muchísimo para mí durante los últimos 13 años”, afirmó. También reflexionó sobre lo logrado: “Todos deberíamos sentirnos orgullosos de lo que logramos… Pero estoy ilusionado por lo que viene”.

La ruptura ocurre justo cuando Under Armour atraviesa una profunda reestructuración financiera. “Para Under Armour, este momento es de disciplina y de enfoque en la marca principal durante esta etapa crítica de nuestra recuperación”, señaló su CEO, Kevin Plank, en un comunicado reciente.

Curry, por su parte, reconoció lo complejo del negocio: “La industria de las zapatillas es complicada… Es un poco decepcionante ver cómo ha terminado”. Su último modelo con la compañía —la Curry 13— llegará al mercado en febrero y seguirá promoviéndose hasta octubre.

Mientras avanza su recuperación física y evalúa nuevos acuerdos comerciales, el impacto de su ausencia se sentirá en un equipo que necesita urgentemente reencontrar estabilidad.



