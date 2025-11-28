¿Por qué los Lakers no usarán la cancha especial para la NBA Cup?

Los Angeles Lakers descartaron el uso de su cancha amarilla especial para el próximo duelo de la NBA Cup contra los Dallas Mavericks. La decisión llegó después de que técnicos del proveedor oficial concluyeran que el piso era “imposible de usar” y debía regresar para reparaciones, según informó Dave McMenamin de ESPN. Por ese motivo, el partido de este viernes en el Crypto.com Arena se jugará sobre la duela tradicional del equipo.

Las quejas no tardaron en aparecer tras la victoria 135-118 frente a los Clippers. Rui Hachimura fue uno de los primeros en advertirlo. “Fue terrible. Lo sentí enseguida mientras calentaba. Era una sensación extraña. Como aceitosa, resbaladiza. Todos estaban en el suelo, cayéndose”, dijo el alero.

“That was bad. … I felt it right away … It just felt weird. Like oily, slippery. … We’re going to do the normal court [tonight]. So, it will be fine.” – Rui Hachimura on the Lakers’ NBA Cup court from Tuesday that they will not use tonight. pic.twitter.com/KdyXFhetZU — Dave McMenamin (@mcten) November 28, 2025

En su segunda declaración, comentó: “Eso estuvo mal… Lo sentí de inmediato… Simplemente se sentía extraño. Como aceitoso, resbaladizo… Usaremos la cancha normal esta noche, así que estará bien”.

Quejas, explicaciones y el impacto en la NBA Cup

Luka Dončić, la superestrella de los Lakers, también expresó preocupación por el estado de la cancha amarilla. Su crítica fue contundente. “Está simplemente resbalosa. Es peligrosa. Me resbalé. Me resbalé muchas veces y pudieron ver que muchos jugadores se resbalaron. Y eso es peligroso”, afirmó después del juego. También señaló que había detectado el problema desde el calentamiento previo y aclaró que no recordaba que las canchas de la NBA Cup en Memphis y Nueva Orleans hubieran presentado condiciones similares.

“Adjust the courts, please. It’s just slippery. It’s dangerous.” – Luka Doncic on the special NBA Cup court the Lakers played on tonight. pic.twitter.com/zeBlET8Znk — Dave McMenamin (@mcten) November 26, 2025

El entrenador de los Lakers, JJ Redick, ofreció una posible explicación a los problemas del piso. “A veces las canchas simplemente no se secan bien cuando hay condensación en ellas”, dijo, aludiendo a que menos de 24 horas antes se había disputado un partido de los Kings de la NHL en la misma arena. La conversión de hielo a madera, de acuerdo con expertos, puede dejar humedad atrapada bajo la superficie.

A pesar de las condiciones, Dončić tuvo una actuación de élite: 43 puntos, 13 asistencias y nueve rebotes. Austin Reaves añadió 31 unidades y LeBron James sumó 25 para unos Lakers que lanzaron para un 57% de campo y aseguraron su avance a los cuartos de final de la NBA Cup con marca de 3-0 en el Grupo B. Los angelinos también mejoraron su registro global a 13-4, segundo mejor del Oeste tras Oklahoma City (17-1).

Si Los Ángeles vence a Dallas este viernes a las 10 p. m. (hora del Este de EE.UU.), será anfitrión del partido de cuartos de final. Lo que aún no se sabe es si la cancha amarilla volverá a utilizarse para ese encuentro o si el equipo preferirá mantener su duela habitual. El personal del Crypto.com Arena tendrá hasta el 9 o 10 de diciembre para resolver definitivamente los problemas que generaron el resbalamiento, en caso de que decidan intentarlo de nuevo.



