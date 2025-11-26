Luka Doncic en modo MVP mete a Lakers a la siguiente ronda de NBA Cup

Los Angeles Lakers derrotaron 135-118 a Los Ángeles Clippers en el duelo de LA con una nueva actuación sobresaliente de Luka Doncic para asegurar el pase a cuartos de final de la NBA Cup.

Doncic metió 43 puntos para ser el líder anotador, mientras que Austin Reaves anotó 31 unidades y LeBron James finalizó con 25 puntos.

El esloveno acabó el encuentro con 43 puntos, nueve rebotes y 13 asistencias, con 14 de 28 en tiros de campo y siete de 12 desde el arco.

Por su parte, Reaves anotó 18 de sus 31 puntos (11 de 16 en tiros) en el cuarto período y sumó además nueve rebotes. LeBron James, en su tercer encuentro de la temporada, aportó 25 puntos, seis rebotes y siete asistencias en 32 minutos.

James Harden fue el máximo anotador por los Clippers con 29 unidades y cinco jugadores terminaron con doble dígitos en puntos, pero no fue suficiente ante el ataque de los Lakers.

“Podemos ser muy peligrosos, pero tenemos que ir partido a partido”, destacó Doncic al acabar el partido en la entrevista a pie de pista.

Luka Doncic tuvo un primer cuarto de ensueño ante Clippers

Doncic metió 24 puntos en el primer cuarto ante los Clippers con un 100% de efectividad desde la línea de tres puntos y siendo el mejor de unos Lakers que anotaron 37 unidades en ese periodo.

Los Clippers terminaron arriba igualmente en el primer cuarto 38-37, aunque sería un rendimiento que no lograron sostener.

Fue en el cuarto período cuando un parcial de 9-2 de los Lakers sacudió el partido. Con Doncic en el banquillo, Reaves entregó a LeBron la asistencia para un gran triple de King James sobre la bocina y una falta técnica de Chris Paul permitió una jugada de tres puntos de Reaves.

Con esta victoria, cerrarán la fase de grupos de la NBA Cup este viernes frente a los Dallas Mavericks de Cooper Flagg.

Sigue leyendo:

– Excampeón de la NBA con Lakers se lanza a elecciones de las Bahamas

– Chauncey Billups se declara inocente en caso por escándalo de apuestas

– Lakers sufre ante Utah Jazz pero consigue cuarta victoria seguida