Luka Doncic en modo MVP mete a Lakers a la siguiente ronda de NBA Cup

LeBron James también aportó 25 puntos y Austin Reaves finalizó con 31 en victoria ante los Clippers

Los Angeles Lakers guard Luka Doncic (77) celebrates his basket with guard Austin Reaves (15) during the first half of an NBA Cup basketball game against the Los Angeles Clippers Tuesday, Nov. 25, 2025, in Los Angeles. (AP Photo/Jae C. Hong)

Luka Doncic terminó con 43 puntos contra los Clippers. Crédito: Jae C. Hong | AP

Por  Reinaldo Oliveros

Los Angeles Lakers derrotaron 135-118 a Los Ángeles Clippers en el duelo de LA con una nueva actuación sobresaliente de Luka Doncic para asegurar el pase a cuartos de final de la NBA Cup.

Doncic metió 43 puntos para ser el líder anotador, mientras que Austin Reaves anotó 31 unidades y LeBron James finalizó con 25 puntos.

El esloveno acabó el encuentro con 43 puntos, nueve rebotes y 13 asistencias, con 14 de 28 en tiros de campo y siete de 12  desde el arco.

Por su parte, Reaves anotó 18 de sus 31 puntos (11 de 16 en tiros) en el cuarto período y sumó además nueve rebotes. LeBron James, en su tercer encuentro de la temporada, aportó 25 puntos, seis rebotes y siete asistencias en 32 minutos.

James Harden fue el máximo anotador por los Clippers con 29 unidades y cinco jugadores terminaron con doble dígitos en puntos, pero no fue suficiente ante el ataque de los Lakers.

“Podemos ser muy peligrosos, pero tenemos que ir partido a partido”, destacó Doncic al acabar el partido en la entrevista a pie de pista.

Luka Doncic tuvo un primer cuarto de ensueño ante Clippers

Doncic metió 24 puntos en el primer cuarto ante los Clippers con un 100% de efectividad desde la línea de tres puntos y siendo el mejor de unos Lakers que anotaron 37 unidades en ese periodo.

Los Clippers terminaron arriba igualmente en el primer cuarto 38-37, aunque sería un rendimiento que no lograron sostener.

Fue en el cuarto período cuando un parcial de 9-2 de los Lakers sacudió el partido. Con Doncic en el banquillo, Reaves entregó a LeBron la asistencia para un gran triple de King James sobre la bocina y una falta técnica de Chris Paul permitió una jugada de tres puntos de Reaves.

Con esta victoria, cerrarán la fase de grupos de la NBA Cup este viernes frente a los Dallas Mavericks de Cooper Flagg.

