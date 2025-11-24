Chauncey Billups se declara inocente en caso por escándalo de apuestas

Chauncey Billups, entrenador de los Portland Trail Blazers e integrante del Salón de la Fama del Baloncesto, se declaró inocente este lunes de las acusaciones que lo señalan por beneficiarse de juegos de póker manipulados. En esas partidas participaron figuras de la mafia y, según la fiscalía, al menos un exjugador más de la NBA. El caso ha elevado la atención mediática debido al perfil del técnico, quien en su etapa como jugador fue cinco veces All Star y campeón con los Detroit Pistons.

El exbase fue procesado en un tribunal federal en Brooklyn bajo los cargos de conspiración de lavado de dinero y conspiración de fraude electrónico. Cada delito podría derivar en una pena máxima de 20 años de prisión.

Según los fiscales, Billups habría estado involucrado en un plan que operaba partidas ilegales con respaldo mafioso en ciudades como Manhattan, Las Vegas, Miami y los Hamptons. Otros acusados enfrentan cargos relacionados con apuestas ilegales, conspiración para cometer robo y extorsión.

Un caso federal complejo y con múltiples acusados

El juez Ramón Reyes, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, señaló durante la audiencia que espera llevar este extenso caso a juicio en septiembre. “Hagan lo que tengan que hacer”, les indicó a los abogados mientras avanzan las negociaciones de culpabilidad con algunos implicados, cuyos nombres no fueron revelados.

Billups, vestido con un traje gris oscuro, habló solo para responder con “sí” o “no” a las preguntas del juez. Su abogado, Marc Mukasey, ingresó la declaración formal. Ninguno ofreció comentarios después de la audiencia. El mes pasado, otro abogado del entrenador había dicho que Billups es un “hombre íntegro” y rechazó las acusaciones. “Creer que Chauncey Billups hizo lo que el gobierno federal le acusa es creer que pondría en riesgo su legado en el Salón de la Fama, su reputación y su libertad”, afirmó Chris Heywood el 23 de octubre.

El entrenador fue liberado tras pagar una fianza de cinco millones de dólares, respaldada por la casa familiar en Colorado. Entre las restricciones impuestas, debe abstenerse de jugar, mantener distancia de acusados y presuntas víctimas, entregar su pasaporte y limitar sus viajes a siete estados, incluido Oregón.

Billups es una de las figuras más prominentes entre las más de 30 personas señaladas en el operativo federal del mes pasado. Entre los acusados también están Damon Jones, exjugador y exasistente en la NBA, y Terry Rozier, base de los Miami Heat, señalado por supuestamente ayudar a apostadores a explotar información privilegiada.

La fiscalía sostiene que el esquema utilizaba máquinas barajadoras modificadas, cámaras ocultas, gafas especiales y equipos de rayos X para leer cartas, logrando defraudar a víctimas por cerca de siete millones de dólares desde 2019. Billups habría servido como una presencia capaz de atraer a jugadores adinerados, incluso recibiendo supuestamente una transferencia de 50.000 dólares tras un juego manipulado en 2020.

Los organizadores, de acuerdo con los fiscales, compartían ganancias con las familias mafiosas Gambino, Genovese y Bonanno, que a cambio realizaban asaltos y extorsiones para proteger el negocio.

Tras retirarse en 2014 con ganancias superiores a los 100 millones de dólares en su carrera, Billups pasó por la televisión y luego ingresó al cuerpo técnico de la NBA. Portland lo contrató como entrenador en 2021 y le otorgó una extensión a inicios de este año. Sin embargo, tras su arresto, fue suspendido sin sueldo y reemplazado de manera interina por Tiago Splitter.

Billups y el resto de los acusados deberán regresar a la corte el 4 de marzo mientras avanza uno de los casos más amplios relacionados con apuestas ilegales en el deporte profesional estadounidense.



