Muere exjugador de los Clippers, Rodney Rogers

Rodney Rogers, exjugador de la NBA durante 12 temporadas, murió este sábado a los 55 años. El exalero pasó los últimos 17 años paralizado de hombros hacia abajo debido a un accidente de motocross ocurrido en 2008. Su fallecimiento fue confirmado por la liga, por su antigua universidad Wake Forest y por la Asociación Nacional de Jugadores (NBPA, por sus siglas en inglés).

Rogers, nacido en 1971, jugó para siete franquicias: Denver Nuggets, Los Angeles Clippers, Phoenix Suns, Boston Celtics, New Jersey Nets, New Orleans Hornets y Philadelphia 76ers. Su temporada más destacada llegó en el año 2000, cuando ganó el premio al Sexto Hombre del Año con los Suns.

The NBA family is deeply saddened by the passing of Rodney Rogers. Rodney earned the Sixth Man of the Year Award while playing for the Phoenix Suns and was a beloved teammate during his 12-year NBA career. He will be remembered not only for his achievements on the court but… pic.twitter.com/BeA3Omdq4L — NBA (@NBA) November 22, 2025

En un comunicado, la NBA expresó su pesar por la noticia y elogió al exjugador. “La familia de la NBA lamenta profundamente el fallecimiento de Rodney Rogers. Rodney ganó el Premio al Sexto Hombre del Año jugando para los Phoenix Suns y fue un querido compañero de equipo durante sus 12 años de carrera en la NBA. Será recordado no solo por sus logros en la cancha, sino también por la extraordinaria resiliencia, valentía y generosidad que demostró a lo largo de su vida, cualidades que inspiraron a tantos. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a la esposa de Rodney, Faye, y a su familia”.

Una carrera sólida, un accidente devastador y un legado que trascendió las canchas

Rogers fue una estrella universitaria en Wake Forest, donde ganó el premio al Mejor Jugador de la ACC en 1993 tras promediar 21,2 puntos y 7,4 rebotes. Ese rendimiento lo llevó a ser elegido con el puesto 9 del Draft de la NBA de 1993 por los Nuggets. En su carrera profesional acumuló promedios de 10,9 puntos y 4,5 rebotes por partido.

Remembering Rodney Rogers (1971-2025) pic.twitter.com/7jrOEnKO8N — NBA History (@NBAHistory) November 23, 2025

Su vida cambió el 28 de noviembre de 2008. Mientras manejaba una motocicleta en una zona rural del condado de Vance, en Carolina del Norte, cayó en una zanja y volcó sujetando el manillar. La lesión lo dejó paralizado de hombros hacia abajo. Desde entonces, Rogers enfrentó complicaciones derivadas de su lesión medular, que según la NBPA fueron la causa natural de su muerte.

La NBPA, en su mensaje oficial, destacó su fuerza interior: “Los últimos 17 años han sido tanto desafiantes como profundamente bendecidos. En cada momento, Rodney se mantuvo como una luz: positivo, motivado y lleno de la fuerza silenciosa que inspiró a todos a su alrededor”.

Wake Forest también rindió homenaje a quien fuera uno de sus jugadores más emblemáticos. Rogers había sido Novato del Año de la ACC en 1991 y Jugador del Año en 1993, además de tener su dorsal número 54 retirado. La universidad recordó que su lesión llevó a la creación de la Fundación Rodney Rogers, dedicada a apoyar a personas con lesiones de médula espinal.

Su excompañero Randolph Childress lo describió con profunda admiración: “Rodney es la persona más fuerte que he conocido —física y mentalmente— y su resiliencia era evidente en la lucha que mostró cada día. He dicho esto antes y lo sigo creyendo: fue el mejor atleta que pisó el campus de Wake Forest. Significó tanto para tanta gente, y me siento profundamente agradecido de haber estado con él ayer”.

El exentrenador Dave Odom también destacó su carácter. “Es fácil enfocarse en su extraordinario talento, pero lo que destacaba para quienes lo conocieron era que era igualmente extraordinario como ser humano”, comentó. “Cada vez que lo visitamos, salía recordándome no quejarme nunca —porque él nunca lo hizo. Enfrentó la vida tal cual venía y aprovechó cada momento”.

Rodney Rogers fallece dejando un legado deportivo y humano, así como una familia que incluye a su esposa, Faye; sus hijas Roddreka y Rydiah; sus hijos Rodney II y Devonte; su madre, Estelle Spencer; y Eric Hipilito, a quien consideraba un hijo.



