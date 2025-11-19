Lakers logra paliza ante Utah Jazz en regreso estelar de LeBron James

Los Ángeles Lakers dieron paliza 140-126 al Utah Jazz con el regreso de LeBron James, quien firmó un doble-doble este martes.

James, quien debutó para convertirse en el primer jugador en tener 23 temporadas, terminó con 11 puntos, 12 asistencias y 3 rebotes en 30 minutos de juego.

“El Rey” también consiguió pasar a Reggie Miller en la lista de más triples encestados de todos los tiempos en el sexto puesto. James sumó su triple número 2,561, pasando a Miller con 2,560.

Luka Doncic se erigió como la figura con 37 puntos y 10 asistencias, además de 5 rebotes con un total de 34 minutos disputados.

Austin Reaves también aportó su cuota con 26 puntos y 5 rebotes, mientras que DeAndre Ayton consiguió un doble-doble con 20 unidades y 14 rebotes.

Para los Jazz (5-9), Keyonte George terminó con 34 puntos y Lauri Markkanen con 31. Ambos llegaron al descanso superando los 20 tantos, pero se desinflaron, en la misma tónica que su equipo, en la segunda mitad.

LeBron James afirma que aún le falta agarrar ritmo en Lakers

LeBron admitió que estuvo falto de ritmo, pero para ser su primer partido en siete meses se sintió bien.

“El ritmo me puso a prueba, pero estoy contento con cómo pude jugar con el equipo”, dijo James. “A medida que avanzaba el partido, mi resistencia mejoró mucho. Recuperaba el aliento, recuperaba el aliento. Obviamente, todavía estoy recuperando el ritmo. Era mi primer partido en casi siete meses, así que todo lo que pasó esta noche era de esperarse”.

James también respondió sobre si su presencia afectaría de alguna manera el juego de Luka Doncic, quien ha surgido como líder en el comienzo de la temporada con récord de 10 victorias y 4 derrotas antes de su llegada.

“Puedo integrarme con cualquiera”, dijo James. “Ni siquiera entiendo por qué lo cuestionaron. ¿Qué les pasa? Puedo integrarme enseguida con cualquiera. Viendo a los chicos en los primeros 14 partidos, me mentalizaba para saber cómo podía ayudar al equipo y cómo podía tener éxito para ayudarlos. Todavía llamo mucho la atención cuando avanzo con el balón o lo tengo en mis manos”.

