LeBron James descarta participar en Los Ángeles 2028 y Stephen Curry ve difícil repetir con Team USA

LeBron James confirmó que no tiene intención de regresar a la selección de Estados Unidos para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, mientras que Stephen Curry reconoció que ve poco probable su participación en esa cita.

Ambas figuras, de 40 y 37 años respectivamente, compartieron equipo en la conquista del oro en París 2024, donde el Team USA se impuso a la selección anfitriona en una final para el recuerdo.

El alero de Los Angeles Lakers, que llegaría a la próxima edición olímpica con 43 años, fue claro en su podcast Mind the Game al descartar una cuarta medalla de oro. “Ya conoces mi respuesta”, señaló James a Steve Nash, coanfitrión del programa, cuando surgió el tema de una despedida olímpica en casa.

“Ni siquiera lo preguntes. Lo estaré viendo desde Los Cabos… Yo ya terminé“, afirmó.

Curry, invitado especial del episodio, dejó entrever que su participación también es improbable, aunque sin descartarla totalmente. “Nunca digas nunca, pero lo dudo mucho“, comentó el base de los Golden State Warriors, protagonista clave en la final de París con 24 puntos y varios triples decisivos.

Para LeBron, la experiencia vivida en Francia fue insuperable. “No podemos superar lo que acabamos de hacer”, sostuvo. “No podemos superar eso… Literalmente jugamos contra Francia en París en la final“.

