Lakers sufre ante Utah Jazz pero consigue cuarta victoria seguida

Los Angeles Lakers derrotaron con sufrimiento 108-106 a los Utah Jazz para conseguir la cuarta victoria seguida y poner su récord en 12-4.

Ambos equipos pelearon de tú a tú desde el principio del partido hasta el final en el que no hubo una ventaja mayor a 13 puntos.

Los Lakers perdieron una ventaja de 10 en el último cuarto, ante una lluvia de triples y buenas jugadas defensivas de Utah.

Luka Doncic anotó 33 puntos y consiguió 11 rebotes, mientras que LeBron James sumó 17 unidades en su primer partido fuera de casa de la temporada. Además, James agregó ocho asistencias y seis rebotes en 34 minutos.

Austin Reaves anotó 22 puntos y Rui Hachimura añadió 13 para los Lakers. Por su parte, Lauri Markkanen anotó 12 de sus 20 unidades en el último cuarto y fue clave en la remontada del Jazz.

Lakers se llevó una apretada victoria como visitante

Ningún equipo lideró por más de nueve puntos hasta que los Lakers lograron una racha de 13-0 que fue culminada por un triple de Doncic con 6:06 restantes, dando a Los Ángeles una ventaja de 98-85.

La mayor ventaja antes de eso fue cuando los Lakers estaban arriba 67-58. El Jazz logró una racha de 16-2 para tomar una ventaja de 74-69 a mitad del tercer cuarto.

Utah tuvo la última posesión del partido con 5.8 segundos restantes en el reloj. Keynote George tomó la posesión e intentó un tiro de tres, pero Maxi Kleber lo defendió de buena forma y se quedó sin encestar.

El siguiente partido de los Lakers será este miércoles 26 de noviembre en el Crypto.com Arena ante Los Ángeles Clippers por la NBA Cup.

Los Lakers jugarán dos partidos consecutivos de la Copa de la NBA porque luego se medirán a los Dallas Mavericks.

Luego de la victoria ante Utah, los púrpura y dorado jugarán cuatro partidos consecutivos en casa.

